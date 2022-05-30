Çin'in savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 30 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi. Uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bu yana bildirdiği, en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" oldu.

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 'J-16', 8 'J-11', 4 'J-10', 2 'SU-30' ve 2 'SU-35' savaş uçağı ile 2 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, 4 'Y-8 ELINT' elektronik istihbarat uçağı, 1 'Y-8 EW' deniz nakliye uçağı ve 1 'Y-8 ASW' deniz devriye uçağının hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.Uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bu yana bildirdiği, en çok sayıda uçağın katıldığı 'ihlal' oldu.Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.