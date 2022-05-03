Rusya, Donetsk bölgesindeki fabrikayı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gelen bilgiye göre Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Avdiivka kentindeki bir kömür fabrikasını vurdu.10 ÖLÜ, 15 YARALIDonetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktararak, 'Ruslar tam olarak nereye nişan aldıklarını biliyorlardı.İşçiler vardiyalarını yeni bitirmişlerdi ve bir otobüs durağında kendilerini fabrikadan eve götürmek için otobüs bekliyorlardı' dedi.Rusya tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.BİR ÖNCEKİ SALDIRIDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİRusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesini vurdu. Saldırı ile ilgili paylaşım yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, 'Rusya'nın, Donetsk bölgesini hedef almasının ardından en az 9 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın topraklarımızda gerçekleştirdiği savaş suçlarını incelikle kaydediyoruz' ifadelerini kullandı.'UKRAYNA'YA AİT 146 UÇAK, 112 HELİKOPTER, 2 BİN 793 TANK VE ZIRHLI ARACI VURDUK'Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.Ukrayna'daki taarruzun sürdüğünü ve hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullandıklarını belirten Konaşenkov, 'Gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Nikolayevka, Bolçeyarovka ve Lisiçansk yerleşim birimleri yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemlerini yönlendiren 3 radar istasyonu, Toçka-U taktik füze sistemi, OSA-AKM hava savunma füze sistemi ve 3 Grad çok namlulu roketatar imha edildi.' ifadelerini kullandı.Konaşenkov, Krasniy Liman, Kramatorsk ve Kamışyevaha yerleşim birimlerinde hava hedeflerini tespit eden 4 radar istasyonu, 6 mühimmat, füze ve top cephaneliği ile ABD yapımı bir batarya karşıtı radarın vurulduğunu kaydetti.Rus hava muharebe taktik birliklerinin 39 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, topçu birliklerinin 11 komuta merkezi, 54 topçu atış pozisyonu ve 2 akaryakıt deposu ile 342 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını bildirdiRus hava savunma sistemlerinin Çernigiv bölgesinde bir Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde Toçka-U balistik füzesi, Smerç çok namlulu roketatardan fırlatılan 9 roketin havada vurulduğunu aktardı.Konaşenkov, 'Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter, 697 insansız hava aracı, 287 hava savunma füze sistemi, 2 bin 793 tank ve zırhlı araç, 319 çok namlulu roketatar, 1267 obüs ve havan topu, 2 bin 598 özel askeri araç yok edildi.' diye konuştu.