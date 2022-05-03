HDP'nin Pençe-Kilit hazımsızlığı! İttifak ortağı CHP'ye sitem ettiler

Terör örgütünün siyasi kolu olarak tanımlanan ve her milli konuda Türkiye'nin karşısında duran HDP'den yine bilindik sesler geldi. HDP vekili Fatma Kurtulan, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen sınır ötesi operasyonlardan rahatsız olduğunu açık açık ifade etti. Pençe-Kilit Operasyonlarının 'Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını' iddia eden Kurtulan, ittifak ortakları CHP'ye de sitem etti. CHP'nin operasyonlara destek açıklamaları hakkında "Bir öyle bir böyle konuşuyorlar" diyen Kurtulan "Toplumsal umudu geriye götürüyor" diye ekledi.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlığı sürerken hem yurt içi hem de yurt dışında teröristlere darbe üstüne darbe vuruluyor.





63 TERÖRİST ETKİSİZ!



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıklamıştı. Operasyon kapsamında, bugüne kadar 63 terörist etkisiz hale getirildi.





HDP'NİN PENÇE-KİLİT RAHATSIZLIĞI!



Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ise söz konusu operasyonlardan duyulan rahatsızlığı sık sık dile getiriyor. HDP vekili Fatma Kurtulan, örgütün kanalına yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nu eleştirerek muhalefete yüklendi.



Operasyonların 'Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını' söyleyen HDP vekili, "Çok kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Türkiye'nin geleceği risk altında. Herkesin buna destek vermek yerine tepki koyması gerekiyor" diye konuştu.





HDP'DEN CHP'YE SİTEM



Kurtulan, ittifak ortakları CHP'nin operasyonlara karşı tutumunu da hedef alarak, "Bir taraftan öyle bir taraftan böyle konuşuyorlar. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. CHP'nin yaşatmak üzerine kafa yorması lazım. CHP'nin bu açıklaması toplumsal umudu geriye götürüyor." dedi.









