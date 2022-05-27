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Toplu taşımada 'maske zorunluluğu' kalkıyor! Son 2 gün!

Türkiye'nin son 24 saatlik (27 Mayıs 2022 Cuma) corona virüsü (Kovid-19) tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 940 olarak kayıtlara geçti, Kovid-19'dan 1 günde 4 kişi vefat etti. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca'nın geçtiğimiz günler de belirttiği gibi vaka sayıları 3 gün üst üste 1.000'in altında devam etmesi durumunda toplu taşımada maskelere veda edilecek.

Ekleme: 27.05.2022 - 21:23 Güncelleme: 27.05.2022 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
Toplu taşımada 'maske zorunluluğu' kalkıyor! Son 2 gün!
Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin 24 saatlik güncel koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.

Son 24 saatte 134 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 940 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1237 oldu.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (27 MAYIS 2022)

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 717 bin 865 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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