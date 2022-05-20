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İstanbul Haliç’te şaşırtan görüntü: Suyun rengi bakın ne hale geldi!

"Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Vatandaşlar, "Simsiyah bir renk, bir şey görülmüyor" dedi…

Ekleme: 20.05.2022 - 23:04 Güncelleme: 20.05.2022 - 23:16 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Haliç’te şaşırtan görüntü: Suyun rengi bakın ne hale geldi!
İstanbul Haliç'te suyun rengindeki değişiklik özellikle Eyüpsultan Silahtarağa sahilinde göze çarpıyor.

Kahverengileşme, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşıyor.

Teleferik Tramvay Durağı yakınlarında yürüyüşe çıkan Semahat Akıncı Şişmanoğlu, 8 ay önce de buraya geldiğini ve bugünkü görüntüye çok şaşırdığını söyledi.

Şişmanoğlu, 'Önceki ziyaretimde su pırıl pırıldı, elimi uzatıp içesim geldi.

Bugün buranın hali çok berbat. Simsiyah bir renk, bir şey görülmüyor.' dedi.

Bu arada, sahildeki bir balıkçının oltasına da çöp takıldığı görüldü.


İstanbul Haliç’te şaşırtan görüntü: Suyun rengi bakın ne hale geldi!
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