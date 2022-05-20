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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik etti.

Ekleme: 20.05.2022 - 22:54 Güncelleme: 20.05.2022 - 23:02 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milli takım sporcularını ve teknik heyeti de telefonla arayarak tebrik etti.
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