Denizli’deki ‘elektrik kesintisi’ de yalan çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesi Emirhisar Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki kısmi felçli, şeker ve KOAH hastası Ünal Güldal'ın yaklaşık 500 Türk liralık fatura borcundan dolayı evinin elektriğinin kesildiği ve solunum cihazı için elektrik ihtiyacını kahveden karşıladığı iddia edilmişti.Ancak iddianın CHP'nin algı operasyonun bir parçası olduğu belirlendi. Mağdur gibi gösterilmeye çalışılan 3 çocuk babası Ünal Güldal'ın köyde bir kahvehane, ev, traktör, otomobil, 20 dönüm şeftali ve elma bahçesinin yanı sıra 3 bin lira emekli maaşı olduğu tespit edildi.Elektrik faturası üzerinden algı oluşturmaya çalışan CHP Denizli İl örgütü yaşlı bir adamı kullanarak, hükümeti hedef almak istedi. İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kısmi felçli, şeker ve KOAH hastası Ünal Güldal'ı kamera karşısına geçirdi. Güldal'ın üzerinden algı yaratmaya çalışan Çavuşoğlu, "Yaklaşık 4 yıldır ilaçlarla ayakta durabilen Güldal aldığı aylık 3 bin liralık emekli maaşı ile geçimini sağlıyor. Son dönemdeki elektrik zamları nedeniyle üç aydır faturasını ödeyemeyen Güldal'a son darbe elektrik şirketinden geldi. Evinin elektriği kesilen Güldal kullanmak zorunda olduğu tıbbi cihazı köy kahvesine taşıyarak burada prize takabiliyor. Ödeyecek gücü yok." açıklamasında bulunmuştu.Güldal ise, elektrik faturasını ödeyemediği için solunum cihazını kahveye taktığını söyleyerek evdeki boş buzdolabını gösterip "Yiyecek vardı, bitti. Bitince alıp yerine koyamadım. Başka ne yapabilirim ki…" demişti.Güldal'ın yaptığı bu açıklamanın CHP'nin hükümeti karalama kampanyasında kullanılan bir yalandan ibaret olduğu yapılan araştırmayla gün yüzüne çıktı. Güldal'ın iddialarının aksine maddi durumunun iyi olduğu anlaşıldı. "500 Türk liralık elektrik faturasının ödeyemediği için elektriğinin kesildiğini ve köy kahvesine gitmek zorunda olduğunu ileri süren" Güldal'ın köy kahvesinin sahibi olduğu ve kendi üzerinde kayıtlı olan kahvehaneyi küçük oğlu Ramazan Güldal'ın işlettiği, büyük oğlu Ömer Güldal'ın belediyeden emekli olduğu, kızının ise yurt dışında olduğu, dolayısıyla 500 liralık borcu ödeyemeyecek durumda olmadığı belirlendi.Bağ-Kur emeklisi olan Ünal Güldal'ın 3 bin 292 Türk lirası emekli maaşı aldığı, köy kahvesinin kendisine ait olması nedeniyle vergi mükellefi olduğu, 445 metrekare evinin yanı sıra 89 model bir otomobili bulunduğu, hanenin aylık ortalama gelirinin 6 bin 792 Türk lirası olduğu bildirildi.Tüm bunların yanı sıra 20 dönümün üzerinde şeftali ve elma bahçesi olduğu belirlenen Güldal'ın kendisinden 15 yaş küçük Zahide Jabbarova ile birlikte yaşadığı, oğlu Ömer Güldal'ın 3 hafta önce sıfır traktör aldığı öğrenildi.AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, bir algı operasyonunu daha yalan çıkan muhalefete tepki gösterdi.Güngör; "İnsanların akıllarıyla alay ediyorlar. Tipik CHP siyaseti. Yalan üzerine kurulan ve insanların mağduriyetini de siyasete alet eden siyaseti asla kabul etmiyoruz. Genel başkanlarının yaptığı yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Zaten bu tür haberler yaptırın diye genel başkanları söylüyor. Kendilerine yakışanı yapmaya devam ediyorlar. Yalanlar üzerine bir muhalefet değil, çözümler üzerine muhalefet istiyoruz ama CHP, ne yazık ki bunu da beceremiyor" diye konuştu.Öte yandan makineye bağlı hastaların Kaymakamlığa sağlık raporu sunması halinde elektriklerinin kesilmediği ancak Ünal Güldal'ın böyle bir başvurusunun da bulunmadığı, üstelik elektriğinin 1 gün içinde kesilip bir kaç saat sonra da açıldığı öğrenildi.