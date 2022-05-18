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Beyaz Gazete
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Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş iddiası: Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuk olduğu canlı yayında yine Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Ekleme: 18.05.2022 - 23:12 Güncelleme: 18.05.2022 - 23:13 / Editör: Ozge Selin
Elinde belgelerin bulunduğunu belirten Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.
Son dönemde yapılan bütün anketlerde Millet İttifakı'nın bir numaralı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'in gündeminden düşmüyor.

Gökçek'ten dikkat çeken iddia
CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt veren Gökçek'ten Yavaş için dikkat çeken bir iddia geldi.

"Elimde belgeler var, yavaş'ın siyasi hayatı bitecek"
Elinde belgeler bulunduğunu öne süren Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.

"Yavaş'ın yalan söylediğini kendi sesinden ispat edeceğim"
Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.
Melih Gökçek, canlı yayında soruları yanıtladı!
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