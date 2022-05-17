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İngiltere'de yaşlı kadın, fare saldırısına uğradı

Hareket edemeyen Kirk, gece saatlerinde farenin saldırısıyla karşılaştı. Sabah olduğunda yaşananları fark eden Kirk'ün eşi, "Kemiğe kadar kemirmeye çalıştı" dedi.

Ekleme: 17.05.2022 - 17:28 Güncelleme: 17.05.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de yaşlı kadın, fare saldırısına uğradıİngiltere'de yaşayan 76 yaşındaki Dana Kirk, talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı.

Beyninde yaşadığı sorun nedeniyle yatağa bağımlı olan Kirk, gece saatlerinde uyuduğu sırada dev bir farenin saldırısına uğradı.

Kirk ailesinin yaşadığı korkunç olay
Hareket edemeyen ve kocasının yanı sıra bir yardım ekibi tarafından bakılan Kirk'ün eşi John, saldırı gecesi ayaklarının dibinde dolaşan farenin sesiyle uyandığını söyledi.

John Kirk, karanlıktan dolayı ilk başta ne olduğunu fark edemediğini, ancak sonradan büyük bir kemirgen olduğunu anladığını dile getirdi.

'Tam anlamıyla bir vahşetti'

Sabah erken saatlerde uyanarak eşinin yanına inen 85 yaşındaki Kirk, küçük ısırık izlerinin bulunduğu eşinin yüzünün kanla kaplı olduğunu gördü.

Eşini ambulansla hastaneye kaldıran ve yaşadıklarını anlatan talihsiz kadının eşi, 'Korkunçtu. Elleri titriyordu, bana bakıyordu. Üzerinde hiç böyle yaralar görmemiştim. Ne kadar kötü olduklarını fotoğraflardan görebilirsiniz. Tam anlamıyla bir vahşetti.' dedi.

İngiltere'de yaşlı kadın, fare saldırısına uğradı

'Kemiğe kadar kemirmeye çalıştı'

Mail'in haberine göre, John Kirk ayrıca, 'Yüzünde, boynunda, ellerinde çizikler vardı. Görünüşe göre kemiğe kadar kemirmeye çalıştı.' ifadelerini kullandı.

Ertesi sabah, bir komşusunun evde tuzak kurduğunu aktaran Kirk, farenin bu şekilde yakalanarak kafese kapatıldığını aktardı. Daha sonra farenin öldürüldüğü kaydedildi.

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