LGBT lobisine savaş açan Trump yeni uygulamayı duyurdu: Trans mahkumlar oraya geri gönderiliyor!

ABD'de Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek 47. Başkan olarak göreve başlamasının hemen ardından imzaladığı kararnamelerden bir tanesi, ABD'de federal devlet müesseselerinde yalnızca 'kadın' ve 'erkek' olmak üzere iki cinsiyet seçeneğinin uygulanması öngörülmüştü.Trump'ın, göreve başlamasının ardından ülkede 'kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin' tanınacağına ilişkin kararname imzalamasının ardından kimlik belgelerinden, federal devlet binalarındaki her türlü tesis, yalnızca iki cinse göre planlanması bekleniyordu. Buna göre trans veya diğer başka bir seçenek değerlendirmeye alınmayacaktı.Trump'ın bu kararı, ülkede büyük tartışmalara yol açsa da bu konuyu uygulamada kararlı olduğu, yeni bir haberle tescillendi. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, trans bireylerin erkek hapishanelerine nakledilmesini emretti.Buna göre Trump, federal hapishanelerdeki trans kadınların, erkek tesislerine gönderilmesini ve cinsiyet geçişiyle ilgili tıbbi tedavilerin durdurulmasını emreden bir yürütme emri imzaladı.Bu kararla birlikte yüzlerce trans mahkum, cinsiyet kimliği yerine biyolojik cinsiyete göre tesislere nakil yapılmasını zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı. Bu karar, özellikle erkek hapishanelerinde trans mahkumların karşılaşabileceği tehlikeler konusunda ülkede tartışmalara yol açtı.Trump'ın göreve başladığı ilk gün imzalanan emir, hükümetin yalnızca iki cinsiyeti tanıyacağını ve banyolar ve yurtlar gibi 'mahrem alanları' biyolojik cinsiyetle sınırlayacağı düzenlemesini esas alıyor.Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD vatandaşlarının pasaportlarındaki 'kadın' ve 'erkek' seçenekleri dışında, eşcinsel ve trans bireyler için açılan 'X' seçeneğinin kaldırılması talimatı verdi.Amerikan Intercept haber platformunda yer alan ve Rubio'nun kurum içinde gönderdiği yazılı talimata dayandırılan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı pasaportlarda değişikliğe gidiyor.Trump'ın imzaladığı ve 'Amerika'nın resmi politikasına göre sadece kadın ve erkek şeklinde iki cinsiyetin olduğunu' belirten başkanlık kararnamesinin ardından harekete geçen bakanlık, pasaportları da bu kararnameye uygun şekilde yeniden düzenleyecek.Rubio'nun güncel talimatına göre, Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar pasaportlarda yer alan 'kadın' ve 'erkek' seçenekleri dışındaki 'X' seçeneğini kaldırıyor. Haberde yer alan bilgilere göre, Rubio, ilgili talimatında, 'ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır.' ifadesine yer verdi.