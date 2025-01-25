Bolu'daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Otel faciasında tutuklu sayısı yükseldi

Bolu'da yaşanan yangın faciasında 14 kişi gözaltına alınmış adliyeye sevk edilen 10 kişiden 9'u tutuklanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında işletme sahibi Halit Ergül'ün diğer oteli Gazelle Resort & Spa Otel'inden de 11 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Bolu'da meydana gelen yangın faciasında 78 can yaşamını yitirmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alınmış.Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Jandarmadaki işlemleri devam eden İtfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili, Kenan Coşkun İtfaiye personeli İrfan Acar ve emekli Mimar Ali B.'nin gün içerisinde adliyete sevk olunması beklenirken 11 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.Sabah'ın haberine göre; Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi Halit Ergül'ün diğer oteli Gazelle Resort & Spa Otel'inden de 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.