İstanbul'da şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddiası: Vatandaş tepkili

İstanbullunun mağduriyetini ardı arkası kesilmiyor.Arnavutköy ilçesinde birçok mahalle, yaklaşık bir haftadır şebeke suyusu nedeniyle zor günler yaşıyor.Pis ve kötü koku yayan şebeke suyuna kanalizasyon ve gider suyunun karıştığını öne süren mahalleli, günlerdir çözülmeyen duruma tepki gösterdi.ŞEBEKE SUYUNA KANALİZASYON KARIŞTIÇeşmelerden akan pis su cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Durumla alakalı vatandaşlara açıklama mesajı atan İSKİ “Arıtma tesisi arızası” olduğunu belirtti.'BALÇIK GİBİ GELİYOR'Pis su nedeniyle ellerini yıkadıkça koku aldığını belirten Bilal Kayacan, “Suda tuhaf bir koku var. Ellerimi yıkıyorum sonra tekrar yıkıyorum sürekli pis bir koku var. Şu anda su kesilmiş sanki deniz suyunun kokmuş hali gibi balçık gibi geliyor ve kötü bir koku var. Her şeyi dışarıdan su alarak kullanıyoruz ben İSKİ suyuna güvenmiyorum” ifadelerini kullandı.'ASLA İÇİLMİYOR'Muammer Gürpınar, “Ağızda böyle acayip bir tat bırakıyor asla içilmiyor. Son bir haftadır sorun devam ediyor. Arnavutköy ve bu mahalle civarında oluyor problem.İSKİ'ye ulaşamıyoruz düzelecek diye bekliyoruz. Pis su karışmış, kanalizasyon çalışması varmış ondan olabilir. Çok tedirgin oluyoruz yemek yaparken bu suyu kullanıyoruz. Hoş bir durum değil” şeklinde konuştu.'İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANINA LAF ATACAĞINA İŞİNİ YAPSIN'Ali Gümüştaş isim vatandaş ise, “Abdest alırken kusma hissi geliyoruz. İmamoğlu, 'Allah'ın suyu parayla mı satılır' dedi oy topladı. Bir ton zam yaptı. Bir insanda az bir utanma ve sıkılma olur.Ben Çatalca ilçesinden su aldım geliyorum. Arıtma suyu bile kullanılmıyor. Bunun analiz edilerek bakılması gerekiyor. Bu insanlar zehirlense bunun hesabını kim verecek. İmamoğlu gidip Cumhurbaşkanına laf yetiştireceğine işini yapsın, hizmetini yapsın” diye konuştu.