İtalyanlar Baykar'ın peşini bırakmıyor! Teklif sonrası kritik ziyaret

Türk savunma sanayisinin lider firmalarından Baykar, İtalya'nın 140 yıllık köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace satın almıştı.Haber 7'nin haberine göre Baykar'ın bu hamlesinden sonra İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso'dan “Baykar, Piaggio Aerospace'i satın almasının ardından İtalyan savunma devi Leonardo ile güçlerini birleştirebilir” açıklaması gelmişti.Bu teklif sonrası dün bu konuda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan havacılık, savunma ve güvenlik firması Leonardo S.p.A'nın CEO'su Prof. Roberto Cingolani ve beraberindeki heyet, BAYKAR'a ziyarette bulundu.İtalyan havacılık, savunma ve güvenlik firması Leonardo S.p.A'nın CEO'su Prof. Roberto Cingolani ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.BAYKAR'dan yapılan açıklamada, 'İtalyan havacılık, savunma ve güvenlik firması Leonardo S.p.A'nın CEO'su Sayın Prof. Roberto Cingolani ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret ettiler. Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk.' denildi.AVRUPA'NIN İKİNCİ BÜYÜK SAVUNMA ŞİRKETİ KONUMUNDAİtalyan havacılık ve savunma devi Leonardo, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsüne göre dünyanın 13'üncü ve Avrupa'nın 2'nci büyük savunma şirketi konumunda bulunuyor.