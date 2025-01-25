Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ocak hava durumu​ raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Konya'nın güney ve batısı ile gece Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar​ şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Bursa​'da öğleden sonra Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don​ ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığı; yağışla birlikte yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, sabah saatlerinde Bursa'da, öğleden sonra Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sabah Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, sabah aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 12°CParçalı, ve çok bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, sabah satlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı, ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pusluParçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri ile akşam il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerininkarla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleriini karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 15°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile Konya'nın güney ve batısının aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 5°CÇçok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKONYA °C, 11°CParçalı bulutlu, güney ve doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİVAS °C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 6°CÇok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.SİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece kuzey ve batısı hafif yağmurluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece hafif yağmurluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -1°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 3°CParçalı ve çok bulutluParçal bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı bulutluSİİRT °C, 10°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı bulutlu