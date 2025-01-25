MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin kahraman askeri teröristlerle mücadele devam ediyor.Bu kapsamda yürütülen çalışmaların sonucunda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hali getirdi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili bilgileri şu ifadelerle aktardı:Terörist neredeyse hedefimiz orası!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.