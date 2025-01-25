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MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 25.01.2025 - 11:56 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:01 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin kahraman askeri teröristlerle mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaların sonucunda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hali getirdi.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili bilgileri şu ifadelerle aktardı:

Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.


MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi