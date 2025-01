Deprem uzmanı Ahmet Ercan’da kritik uyarı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir!'

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her geçen gün yeni depremler meydana geliyorken deprem uzmanlarında uyarılarda ardı ardına geliyor.Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Midilli açıklarından 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyarılarını yineledi.Midilli'de meydana gelen depremin ardından Ercan, Foça-Midilli-Karaburun üçgeninin her zaman 7,0 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip bir bölge olduğuna işaret etti.İzmir, Foça ve Çeşme çevresini etkileyebilecek olan bir deprem konusunda uyarılarda bulunan Ercan, yaşanabilecek olan depremin yıkıcı olmayacağını ancak yaklaşık 6 büyüklüğünde hissedilebileceğinin altını çizdi.Midilli de meydana gelen depremin, Foça, Midilli ve Karaburun üçgeninin deprem üretmeye yatkın bir bölge olduğunu vurgulayan Ahmet Ercan söz konusu depremin bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini aktardı.Ercan şiddetli depremler yaşanabileceği hakkında yaptığı açıklamada, 'Bu bölgede her zaman 7,0 büyüklüğüne kadar bir deprem olma potansiyeli var. Midilli açıklarında gerçekleşen 5,2 büyüklüğündeki deprem küçük ölçekli bir sarsıntı. Ancak bu tür depremler, ileride daha büyük bir depremin habercisi olabilir' ifadelerini kullandı.Depremin İzmir'e etkisi konusunda da açıklamalarda bulunan Ercan, 'Böyle bir depremin İzmir'e etkisi, yaklaşık altı büyüklüğünde hissedilir. Ancak bu, kentte büyük bir yıkıma neden olmaz. İzmir için şu an ciddi bir sıkıntı görünmüyor' dedi.