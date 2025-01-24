İslam Memiş açıkladı! Bu tarihte 4 bin liranın üzerine çıkacak

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yatırım araçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Youtube kanalından video paylaşan Memiş, kanaldaki yorumların kendi kişisel yorumları olduğunu belirterek, bu yorumlara dayanarak yatırım yapılmaması gerektiğini söyledi.Memiş, Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın ilk faiz kararının piyasalara etkisini, altın ve gümüş fiyatlarındaki son durum, diğer enstrümanlarda son durum ve yatırımcıların hangi bant aralıklarını takip etmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Borsa İstanbul 100 endeksi 10 bin 05 puan seviyesinde. Endeks yine 10 bin 000 puan seviyesinin üzerinde. Pozitif görünüm devam ediyor. Benim nazarımda yine 10 bin 200-10 bin 400-10 bin 600 puan seviyesiyle alakalı öngörüm halen geçerli. Bu beklentim de bir değişiklik olmadığını 10 bin 000 puan seviyesinin altına sarkmaların alım fırsatı sunduğunu yine bu yılla alakalı 11 bin 800-12 bin puan seviyesi ile alakalı beklentimin geçerli olduğunu ben tekrar belirtmek isterim.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda sürpriz yapmayarak 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 45'e kadar geriletti. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıllık bazda politika faizini yüzde 30'a kadar getirecek.Merkez Bankası faiz indirdikten sonra dolar tarafında bir atak olacak mı? Döviz kurları tekrar yükselecek mi diye bir beklenti de vardı. Bu beklenti boşa çıktı. Dolar kuru 35 lira63 kuruş seviyesinde. 35 lira 70 kuruş seviyesinin üzerindeydi. Burada da yine yatay ve baskılanan bir süreç karşımızda durmaya devam ediyor.Euro-Dolar paritesi 1.041 seviyesinde burada güç duruş devam ediyor ve yine euro dolar paritesinde bu yılla alakalı 1.08 seviyesi ile alakalı yine beklentimiz devam ettiği için 1.03-1.01 yani 1.04 seviyesinin altına sarkmalarda ana destek seviyesi 1.01 seviyesi 2 hafta önce 1.0144 seviyesine kadar geriledi. İşte buraları alım fırsatı olarak görmüştük.Euro/TL kurunda da ben alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. 37 lira seviyesinin altındaydı ve bir iki hafta 37 lira seviyesinin altına sarkmıştı. Tekrar 37 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Döviz bir yatırım aracı değildir ama dolar ve euro ile işlem yapan veya ihtiyacı olan veya ticaret yapan arkadaşlarımızın alım yönünde kararlarının olması daha mantıklı olacağını da sık sık ifade ediyorum.Ons altın 2 bin 739 dolar seviyesinde. 2 bin 720 dolar seviyesi kırıldı. Yukarıda iki tane dirençseviyesi var. 2 bin 760- 2 bin 780 dolar ama korkmayın panik yapmayın ters köşe olursunuz. Benim öngörüm 2 bin 600 dolar seviyesi. Öngörümde bir değişiklik olmadığını bir revize olmadığını bütün videolarımda sık sık söylüyorum.Gram altın TL fiyatında yine yukarı yönlü hareketler gördük. Gram altın TL fiyatı 3 bin 165 lira seviyesine kadar yükselmişti. Aralık ayından bugüne kadar bunu onlarca kez tekrar ettim ama duyduğunu anlamayan okuduğunu algılayamayan maalesef insanlar çıkabiliyor. Ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. 2025 yılında ayrı yollarda devam edecek. Ons altın ayrı bir şeydir gram altın ayrı bir şeydir ve dolayısıyla gram altın tarafında o kadar sert düşüşler beklemeyin. Elinde olanlar beklesin çünkü her ay yeni bir zirve göreceğiz. Temmuz ayına kadar 3 bin 500,Temmuzdan sonra 4 bin lira seviyesinin üzerindeki rakamları beklemeye devam devam ediyoruz. Nakide ihtiyacın yoksa kenarda altını bekletmeye devam et. Elinde altın bulunduranlar yıllık bazda bu yukarı yönlü hareketler devam edecek. Yani asıl kırılım temmuzdan sonra olacak ki asıl trendim 4 bin lira seviyesi ve üzerindeki rakamlar.Gümüşün ons fiyatında 1.66 lık bir değer kaybı var. Burada beklentim neydi. 29 dolar. Öngörüde değişiklik yok. Gümüşün gram fiyatı 34 lira 61 kuruş seviyesinde. Yüzde 2 değer kaybetti.Ons gümüşten daha fazla değer kaybetti. 34 lira destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim aşağıda.