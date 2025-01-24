Malatya'da 201 bin konutun yapımı tamamlandı! Bakan Kurum müjdeyi verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeyi verdi. Deprem bölgesinde tamamlanan 201 bin konutun tesliminin bugün gerçekleşeceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı söylendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinde etkilenen Malatya'da yapımının tamamlandığı konutların sahipleriyle buluşacağı haberini verdi. Öte yandan anahtar teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı açıklandı.
CUMHURBAŞKANI TÖRENE KATILACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Malatya'da katılacağı 201 bininci konutun anahtar teslimi törenine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
201 KONUT TESLİM EDİLECEK
Yaptığı paylaşımda yaklaşık 2 dakikalık hazırlanan video klipte kurdele teması işlendi. Konut teslimlerinde yaşanan heyecan ve mutluluk gözler önüne serildi. Sosyal meyda hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bizim kurdeleler hep umutla, inançla dokunur, huzura açılan kapılara anahtar olur" ifadelerini kullandı.
ANAHTAR TESLİMİ YAPILACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki kontuların anahtlarının teslimi için müjdeyi verdi. Gerçekleşecek olan törende Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını açıkladı.