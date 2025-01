Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan vatandaşların olduğu öğrenilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu 2 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan kişilerin isimlerinin Halid Cedan(53) ve Muhammed Cedan(23) olduğu öğrenildi. Arama kurtarmanın 7. saatinde ise bir kişi daha enkazdan çıkarıldı. Kurtarılan kişinin 18 yaşındaki Ahmed Cedan olduğu belirlendi.Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çöken binadan kurtulan 2 kişinin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Altay, 'Çöken bina enkazından 2 kişi canlı kurtuldu, sağlık durumları iyi, bilinçleri açık. Şu an 1 kişiyle daha ekipler irtibat sağladı. Diğer kalan 2 kişiye ulaşma çabamız sürüyor.' dedi.çişleri Bakanı Yerlikaya saat 03.10'da basın açıklaması yaparak şunları söyledi:'Bir güzel haberimiz daha var. Arama kurtarma ekipleri hastaneye 1 kişi daha götürdü. Bilinci açık, durumu iyi. Diğer 2 cana ulaşmak için de yoğun gayret gösteriyoruz. Onlara ulaşıncaya kadar durmayacağız.'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken binanın bulunduğu bölgede incelemeler yaptıktan sonra basın açıklaması gerçekleştirdi.'Bu akşam 20.05'te Konya Selçuklu ilçemizde Taşoluk Apartmanı bilinmeyen bir sebeple çöktü maalesef. 10 dakika içinde AFAD başta olmak üzere tüm ekiplere buraya geldi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları başladı. Toplan 962 personel 216 araç arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Burada ikamet eden 79 kişi gözüküyor. Kayıtlı kişiler tek tek arandı, kontrol edildi. 5 kişinin içeride kaldığını tespit ettik.Arama kurtarma çalışmalarımız sonucu 2 kişiyi sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında 3 kişinin olduğunu düşünüyoruz. AFAD Başkanımız 1 kişinin daha hayatta olduğu ile ilgili bir haber getirdi. Onu da kurtarmayı ümit ediyoruz. Diğer 2 kişiyle ilgili taramalar yapılıyor, onların yerlerini belirleyemedik ancak çok güçlü bir arama kurtarma gücümüz ve ekipmanlarımız var. Kurtarılan vatandaşlara Allah'tan şifa diliyorum.'Öte yandan yıkılan binadan 2 kişi sağ olarak kurtulmuştu. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mustafa, sallantı olunca dışarı çıktıklarını 4 kardeşi ve amcasının içeride kaldığını söyledi.Bina sakini Muhammed Veli Kahya ise yaşanan olay ile ilgili bilgi vererek, 'İşten eve gelirken eşim beni arayıp 'eve gel evi boşaltıyorlar' dedi. Evin önüne geldiğimde Suriyeli bir arkadaş yukarı çıkmıştı ona 'aşağıya gel bina yıkılabilir' dedim. Ben dışarı adımımı atr atmaz bina yıkıldı. Saniyelerle ölümden kurtuldum.' iifadelerini kullandı.Binada zilleri çalarak herkesi kurtarmaya çalışan Suriye uyruklu Ali Hüseyin, o anları şöyle anlattı:'Bir ses duymaya başladık, sesi duyduktan sonra herkesin ziline bastım. Herkes çıksın diye uyardım. Çoluk çocuk kalmadan herkesi çıkarmaya çalıştık. Tam çıktıktan sonra bina yıkıldı. Benim bildiğime göre binada kimse kalmadı. En son ben çıkmıştım. Evlerin hepsi doluydu. Bizim akrabalarımızdan haberim yok. Ben yıkıldıktan sonra ne olduğunu bilmiyorum, gözlerimi kapattım. Ağabeyim beni kaldırıp ambulansa getirmiş.Bina sakinlerinden Yusuf Tunç ise , 'Bizden bir kayıp yok. Benim oturduğum binada 7 aile var, diğerinde de 7 olabilir. Hanımımda bir şey yok, dışarı çıkmış sadece korku. Balıkçının tadilat yaptığını bilmiyorum ama ara duvarları almışlar orayı genişletmişler. Bir kaç sene olmuştu. Gece yatarken ses duymazdık. Binada hanımla kız vardı, aşağıdan Suriyeli çocuk zile basmış 'Abla bina çöküyor' demiş, öyle kurtulmuşlar' ifadelerini kullandı.Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:'Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi'nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır.Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir.Çöken binanın olduğu yere AFAD Başkanlık'tan Mobil Koordinasyon Tırı; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bütün ekiplerin olayın hemen ardından bölgeye gelerek çalışmalara başladığını ifade eden Yılmaz, iki kişinin sağ kurtarıldığı ve bu kurtarılan kişilerin ifadelerinde ailelerden enkaz altında 5 kişinin daha olduğunu söylediklerini kaydetti.Cevdet Yılmaz binada, 14 daire ve 7 dükkanın olduğunu ve burasının 1994 yılında ruhsatlandırıldığını, kentsel dönüşüm bölgesinde yer alan binanın sahiplerinin yanaşmaması üzerine bu dönüşümden henüz faydalanılmadığını ifade etti.Cevdet Yılmaz, 'Umarız herhangi bir can kaybı yaşamayız. Çevredeki binalar da tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Burada hassasiyetle ekiplerimiz arama kurtarma çalışması yapıyor. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Umarız herhangi bir can kaybı olmaz' dedi.Konya Valisi İbrahim Akın A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 4 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi. Derhal, AFAD, UMKE tüm ekipler olay yerine sevk edildi. Binada 14 daire 7 dükkan mevcut. Binadan sesler gelmesi üzerine evden çıkanlar kendi ailelerinden 5 kişinin içeride olduğuna dair bilgi verdi. Binada başka vatandaşların da olabileceğini değerlendiriyoruz. Şu anda enkaz altında olduğunu değerlendirdiğimiz 5 kişinin sağ salim çıkarılması için çalışmaları yürütüyoruz. Yapının ortasında küçük bir yangın olduğuna dair bir bilgi mevcut. Onun üzerinde de arkadaşlarımız çalışıyor.Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:'Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Şu an içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi.Elbette ki bu bilgiler ilk elde edilen bilgiler. Binanın ruhsat durumuyla ilgili, kaç dairesi olduğuyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yine diğer dairelerde oturanlar olup olmadığı yönünde kayıtlar kontrol ediliyor. Şu anda bütün gayretimizle yapının altında olduğu ifade edilen 5 kişinin kurtarılmasına yönelik olarak yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra gerekli açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız. Şu anda arkadaşlarımız bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle çalışmalarını yürütüyorlar.'Vali Akın, 'Şu anda henüz olay çok yeni. Zaman içerisinde yapılan incelemelerle binanın hangi gerekçelerle çöktüğü de ortaya konulacaktır.' dedi.AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 'Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim.'Konya Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirterek şu açıklamayı yaptı:'24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumuhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır.'AFAD: Bugün akşam saatlerinde Konya Selçuklu Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.Öte yandan, Konya'da Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çökmesi üzerine soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.