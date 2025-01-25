CHP'li belediyeler Marmara'yı zehirliyor! Sözler tutulmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilajla mücadele çalışmaları kapsamında Marmara Denizi'ni havadan, karadan ve denizden denetlemeye devam ediyor. Son haftalarda artan müsilaj ihbarları kapsamında sıfır tolerans politikasıyla hem özel işletmelerde hem de yerel yönetimlerde detaylı incelemeler yapılıyor.2021 yılında yaşanan müsilaj sorunu sebebiyle bakanlık tarafından 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı hayata geçirilmişti. Plan kapsamında Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyeler de 2025 yılı haziran ayına kadar bünyelerinde ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmayı taahhüt etti.Ancak gelinen noktada CHP'li belediyeler, bakanlığa iş termin planı sunulan 169 tesisten neredeyse yüzde 80'i konusunda hiçbir adım atmadı. Bakanlık uyarısına rağmen sürekli aksatılan taahhüt sebebiyle Marmara'da yeniden müsilaj oluşumları görülmeye başlandı.Bir kez daha müsilaj krizinin yaşanmasını önlemek amacıyla yoğun denetimlerine devam eden bakanlık, bu ay içerisinde çevre mevzuatına aykırı faaliyet yürüten belediyelere ceza yağdırdı. İncelemeler sonucunda CHP'li 4 il belediyesinin skandal uygulamaları da ortaya çıktı.Bu ayki denetimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denize kanalizasyon suyu döktüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir arıtma işlemi gerçekleştirmeden atık suları dereye boşalttığı, Tekirdağ ve Balıkesir belediyelerinin ise Marmara'ya kirli su deşarj ettiği tespit edildi.Söz konusu uygulamalar sebebiyle İBB'ye 1.3 milyon lira, Bursa BB'ye 3.3 milyon lira, Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyelerine ise toplamda 4.3 milyon lira ceza kesildi. Kısa bir süre içerisinde 4 il belediyesinin peş peşe aldığı cezaların toplam tutarı 9 milyon 24 bin 153 lira olarak kayıtlara geçti.