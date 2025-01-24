ABD tarihinin en büyük olayı aydınlanacak: Gizli belgeler açıklanıyor! Trump onayı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, 35'nci ABD başkanı John F. Kennedy, kardeşi Robert F. Kennedy ve ABD'li aktivist Martin Luther King suikastları ile ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılmasını öngören bir kararname imzaladı.Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Kennedy suikastı belgelerinin üzerindeki gizlilik perdesini kaldıracak adım attı.Trump, seçim döneminde verdiği sözü tutarak JFK suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli kalan belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.Aynı imza töreninde Trump ayrıca, yapay zeka ile ilgili iki kararnameye, 'Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu' oluşturulmasını öngören kararnameye, kripto paralarla ilgili çalışma birimi oluşturulmasına yönelik ve kürtaj karşıtı bazı protestocuların affedilmesiyle ilgili birer kararnameye imza attı.