Tanju Özcan skandalı kendi ağzıyla itiraf etti: İtfaiye Müdürü korkmuş olabilir

Kartakaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yeğeni ve itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alınmıştı.Yangın faciasının neden yaşandığına dair araştırmalar sürerken Bolu Belediyesi yetkillerinin otelde inceleme yaptığı ve otelde eksiklikler görüldüğü ortaya çıkmıştı. Ancak yangın yeterlilik belgesi oluşturulmadan Grand Kartal Otel'in yetkilileri denetimin iptali için belediyeye tekrar dilekçe yazmıştı.Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in emriyle yangın denetimi iptal edilmiş ve sadece 1 hafta sonra facianın yaşandığı otel için yangına karşı yeterlidir raporu hazırlanmıştı.Belgenin altında Tanju Özcan'ın kuzeni Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası da yer alıyordu.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair skandal bir açıklama yaptı. 'İtfaiye müdürü korkmuş olabilir' diyen Özcan, 'Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir.' dedi.