Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Sektörde tekelleşme iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin sahibi menajer Ayşe Barım'a yeni soruşturma. Barım'ın Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçunda bugün gözaltına alındı.Bu soruşturma kapsamında yapılan yeni araştırmalar sonucunda Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı Davası'nın yurt dışında yaşayan ve firari konumda bulunan sanıklarından Memet Ali Alabora ve Alabora'nın başka bir kişiyle yaptığı 1 adet tape görüşme yaptığı tespit edildi. Konuşma içerisinde, içeriğinde sanatçılara Gezi Parkı'nda bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ortaya çıktı.Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçunda bugün gözaltına alındı.Bu soruşturma kapsamında yapılan yeni araştırmalar sonucunda Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı Davası'nın yurt dışında yaşayan ve firari konumda bulunan sanıklarından Memet Ali Alabora ve Alabora'nın başka bir kişiyle yaptığı 1 adet tape görüşme yaptığı tespit edildi. Konuşma içerisinde, içeriğinde sanatçılara Gezi Parkı'nda bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ortaya çıktı.Ayşe Barım'ın, Gezi Davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğuna dair tespitler de mevcut. Gezi Parkı eylemlerinin başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmaya bağlı sanatçıları, 29 Mayıs 2013 ile 2 Haziran 2013 tarihleri arasında Gezi Parkı eylemlerine katılmaları için yönlendirdiği ve bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte eylemlere katıldığı tespit edildi.