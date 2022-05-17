Hakkari Berçelan Yaylası'nda kayak yarışması

Türkiye'nin güneyinde deniz turizmi açıldı ve sahiller dolmaya başladı.Doğu illerinde ise kışın yağan karlar henüz erimedi.Berçelan Yaylası'nda kayak yarışmasıBu kapsamda Hakkari Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak girişimiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Berçelan Yaylası'nda, yıldızlar ve gençler kategorisinde kayak yarışması düzenlendi.Etkinlikte sporcular ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Yarışmalarda il birincisi olan yarışmacılara ödül verildi.