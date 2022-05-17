  • USD: 15,79 - 15,82
  • EURO: 16,56 - 16,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

BirGün’ün yalanı 200 bin TL’ye patladı: Haluk Bayraktar’ın tazminat kararı alkış aldı!

: T3 Vakfı hakkında yalan haber yapan BirGün 200 bin TL tazminata mahkum edildi… BirGün Gazetesi’nin yalan haber yaptığı mahkeme kararıyla belgelendi. BirGün Gazetesi ve muhabiri İsmail Arı; T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’a 200 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi; davacı Selçuk Bayraktar için 100 bin lira, davacı Haluk Bayraktar için 100 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verdi. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise “Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz” dedi…

BirGün’ün yalanı 200 bin TL’ye patladı: Haluk Bayraktar’ın tazminat kararı alkış aldı!
Ekleme: 17.05.2022 - 22:47 Güncelleme: 17.05.2022 - 23:04 / Editör: Ozge Selin
BirGün’ün yalanı 200 bin TL’ye patladı: Haluk Bayraktar’ın tazminat kararı alkış aldı!
BirGün Gazetesi ve muhabiri İsmail Arı; T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'a 200 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi... İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi; davacı Selçuk Bayraktar için 100 bin lira, davacı Haluk Bayraktar için 100 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verdi.

Türkiye Teknoloji Takımı'nın (T3 Vakfı) vekili duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun T3 Vakfı'na herhangi bir yardımı olmadığını FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında açıkça beyan ettiğini açıkladı.

T3 Vakfı vekili, BirGün Gazetesi'nin gerçeğe aykırı haber yaptıklarını, Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen müzekkere cevabını hatırlattı.

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi; BirGün Gazetesi ve muhabiri İsmail Arı; T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 200 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.


BirGün’ün yalanı 200 bin TL’ye patladı: Haluk Bayraktar’ın tazminat kararı alkış aldı!

BAYRAKTAR: 'BU TAZMİNATLARI DA İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK VERECEĞİZ'

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve BirGün Gazetesi'ni eleştirdi.

Bayraktar; 'Yargı kararı kendi lehlerine olursa ne ala, eğer aleyhlerine olursa tu kaka! Hakka da hukuka da saygıları yok! Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz. Utandılar mı? Sanmam...' ifadelerini kullandı.


SAHTE RAPOR ÜZERİNDEN VAKIF VE DERNEKLER HEDEF ALINDI

İBB Destek Hizmetleri Başkanlığı'ndan Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan rapor; büyükşehirden vakıf ve derneklere tek bir kuruş ödeme yapılmadığını ortaya konuldu.

AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), T3 Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Vakfı ve Ensar Vakfı'na para yardımında bulunduğuna yönelik hazırlanan 'STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu'nun sahte olduğu bizzat İBB yönetimi tarafından açıklandı.


ÇALIŞMA VE RAPOR BULUNMAMAKTADIR'

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün; Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği 5 Kasım 2020 tarihli yazıda, 'İBB'nin STK, okul, yurt faaliyetlerine yönelik olarak; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı uhdesindeki birimler tarafından 2018'de 'İBB-STK, Okul Yurt, Faaliyet Raporu-2018' adı altında hazırlanmış herhangi bir çalışma ve rapor bulunmamaktadır' denilmişti..
BirGün’ün yalanı 200 bin TL’ye patladı: Haluk Bayraktar’ın tazminat kararı alkış aldı!
Yunanistan Başbakan yine haddini aştı! KKTC hazımsızlığını ABD Kongresi’ne taşıdı
Fuat Oktay Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü: Gelin yatırım yapın
Bakanlık duyurdu: Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı
Yerli otomobil TOGG’dan güzel haber! Trafiğe çıkacağı tarih belli oldu
İstanbul Kadıköy'de vatandaşlar isyan etti! Geç gelen İETT aracının önünü kesti .
İşte CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı: Komiser memurdan talimat almış!
Salda Gölü açıklaması: 5 santim yükselme oldu
Başkan Erdoğan yurda döndü!
Bakan Koca: Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz!
Muhsin Yazıcıoğlu’nun şoförü Erol Yıldız’ın cenazesi toprağa verildi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Aliya İzzetbegoviç tepkisi: O karargah bir mağara değil!
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz
Putin'den Avrupa'ya 'Ekonomik intihar' tehditi!
Muharrem İnce'den İmamoğlu'na eleştiri! 'Mağduriyete oynuyor'
Adil Karaismailoğlu: Yatırıma düşman muhalefet!
Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması 'konvoy kazaları' ile ilgili ifade verecekti!
AK Partili Kabaktepe'den Kaftancıoğlu'na tepki:'Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın'
Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO daveti!
B12 vitamini eksikliğini önleyen en iyi 12 gıda

B12 vitamini eksikliğini önleyen en iyi 12 gıda

Kredi kartı kopyalanmasına dikkat

Kredi kartı kopyalanmasına dikkat

5 günlük hava durumunda sağanak yağmur görüldü! İstanbullulara sarı kodlu uyarı | 2 bölgeye fırtına dönüyor.

5 günlük hava durumunda sağanak yağmur görüldü! İstanbullulara sarı kodlu uyarı | 2 bölgeye fırtına dönüyor.

19 Mayıs için Marmaray, Başkentray ve İZBAN kararı | Ulaştırma Bakanlığı duyurdu.

19 Mayıs için Marmaray, Başkentray ve İZBAN kararı | Ulaştırma Bakanlığı duyurdu.

ABD ordusu UFO raporunu paylaştı

ABD ordusu UFO raporunu paylaştı

Apple'dan katlanabilir iPhone kararı

Apple'dan katlanabilir iPhone kararı