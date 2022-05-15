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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yere dökülen biberleri satan esnafa ceza: 'Alacak olanlar bir daha düşünsün' .

Şanlıurfa’da yaşanan olay, cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük tepki topladı. Bir esnaf, yere dökülen pul biberi toplayarak tekrar satışa çıkardı. Konu olan olay bir vatandaş tarafından kayda alınarak “Alacak olanlar bir daha düşünsün” notu ile sosyal medyada paylaşıldı. Olay ardından ekipler harekete geçti ve esnafa para cezası verildi. Vatandaşa satılmak istenen ve isot olarak bilinen acı biberler de yok edildi. .

Ekleme: 15.05.2022 - 23:04 Güncelleme: 15.05.2022 - 23:10 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yere dökülen biberleri satan esnafa ceza: 'Alacak olanlar bir daha düşünsün' .Akıllara durgunluk getiren olay Şanlıurfa'da yaşandı. Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' ismiyle bilinen acı pul biberi satan bir esnaf, iddiaya göre yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek tekrar tezgaha koydu.

Tesadüf eseri iş yerinin olduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.


EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerinde denetim yaptı.


EL KONULDU

İş yerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu.


HİLECİ ESNAFA PARA CEZASI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iş yeri sahibine 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.


Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu.


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