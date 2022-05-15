Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım: Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar’ın, “Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik” ifadeleriyle başladığı videolu paylaşımına, “İnsan doğar, yaşar ve ölür. Ruhları ve eserleriyle geride kalanlara ilham kaynağı olanlarsa yaşamaya devam eder. Ebediyete yürüyen tüm arkadaşlarımızın ve şehitlerimizin ruhları şâd olsun” notunu düştü.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı duygulandıran paylaşımla ebediyete yürüyen tüm arkadaşları ve şehitleri andı.'BİN ATLI AKINLARDA ÇOCUKLAR GİBİ ŞENDİK'Bayraktar'ın, 'Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik' ifadeleriyle başladığı videolu paylaşımına şu ifadeleri not düştü:İnsan doğar, yaşar ve ölür. Ruhları ve eserleriyle geride kalanlara ilham kaynağı olanlarsa yaşamaya devam eder.