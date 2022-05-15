Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Fed ve ECB'den gelen adımlar ve açıklamalar ile baskı altında yer alan Bitcoin (BTC) ve kripto paralar TerraUSD (UST) ile LUNA Coin'de yaşananlar sonrası derinden sarsıldı.TERRA LUNA COİN YÜZDE 99,99 ERİDİ: FİYATI 119 DOLARDAN 1 CENTİN ALTINA DÜŞTÜBundan yaklaşık 1 ay önce 119 dolara kadar yükselen ve 10 büyük kripto para arasında yer alan ve güçlü birimler arasında gösterilen Terra LUNA Coin yüzde 99,99'unda üzerinde değer kaybederek artık 1 cent bile etmiyor.Kripto para piyasasında UST ve LUNA Coin ile körüklenen sert dalgalanmalar sürüyor. Terra LUNA coin, artırılan devasa arz ve krizin getirdiği etkiyle 0,00000112 doları görerek dip yaptı.Daha sonra yüzde 1500'lere varan yükselişler yaşayan LUNA 0,000595 seviyesine kadar yükseldi. Ancak kripto para dün kazandıklarının bugün yarısına yakınını verdi.1 dolar olması gereken UST ise yaklaşık yüzde 84 değer kaybıyla 0,2 dolar düzeyininde altında işlem görmeyi sürdürüyor ve şimdilik toparlanma yönünde sinyal vermiyor.Bitcoin (BTC) yaşanan kriz sonrası 12 Mayıs tarihinde 24.500 dolar seviyesine (BTC/BUSD Binance verisi) kadar çekildi. BTC yaklaşık 1,5 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından bir miktar tepki alımıyla 30 bin dolar psikolojik bandında tutunma mücadelesi veriyor.Bitcoin'in yanında Ethereum, Binance Coin, Cardano, Chiliz ve Ripple başta olmak üzere hemen hemen bütün kripto paralarda hem düşüş hem yükseliş yönünde aşırı oynaklık gözlemleniyor.KRİPTO PARA PİYASASINDAN 350 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDUDaha önce emsali görülmemiş Terra LUNA krizi sonrası piyasadan 350 milyar dolara yakın para çıkışı olurken, spekülatif hareketlerle oynaklık yüksek seviyeye yükseldi.1 MİLYON DOLARI OLAN YATIRIMCININ HESABINDA ARTIK SADECE 3 DOLAR VARYaşanan mağduriyetin boyutunu anlatmak için örneklendirecek olursak; 4 Mayıs tarihinde cüzdanında 1 milyon dolarlık LUNA Coin bulunduran bir yatırımcının artık hesabında yalnızca 3 dolar civarında bir para bulunuyor.UZMANLAR KRİPTO PARALAR İÇİN UYARIYOR!Sermaye piyasaları uzmanları, şimdiye kadar 'Güvenilir' diye adlandırılan UST stabil coininde yaşanan deprem ve LUNA Coin nedeniyle dünyada büyük mağduriyetler oluştuğunu belirterek, kripto para piyasasında korku ortamının hakim olduğunu belirtti.'KREDİLİ VE KALDIRAÇLI İŞLEMLERDEN UZAK DURUN'Analistler LUNA Coin'in yanında Bitcoin ve diğer kripto paralar için yukarı aşağı sert dalgalanmalar konusunda yatırımcıyı uyarırken, özellikle kredili ve kaldıraçlı işlemler yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.MERKEZ BANKALARININ SIKILAŞMA ADIMLARI BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?Covid-19 döneminde ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB öncülüğünde dünya merkez bankaları ultra gevşek para politikalarıyla piyasayı devasa miktarlarda fonladı. Piyasalarda artan likiditenin etkisiyle kripto paralar yükseliş trendi yakaladı.Fed Mart ayında 25 baz puan, Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımına gitti. Ardından bilanço küçültme adımlarına Haziran ayı itibarıyla başlanacağı açıklanırken, ECB'nin de Temmuz ayında faiz artırım sürecine gireceği beklentileri kuvvetlendi.Bu durum piyasalarda likiditeyi azaltacağı endişelerini körükleyerek kripto paralar başta olmak üzere riskli varlıklara satış getirdi.SOSYAL MEDYAKİ PAYLAŞIMLAR MAĞDURİYETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİSosyal medyada Bitcoin, LUNA Coin ve kripto paralara yatırım yapan ve zarara uğrayanların paylaşımları mağduriyetin boyutunu gözler önüne serdi. İşte o paylaşımlardan bazıları...