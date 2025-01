AK Parti Ankara Teşkilatı Türkiye zirvesini coşkuyla kutladı! 5.kez birincilik...

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, üst üste beşinci kez Türkiye'nin üye kaydında liderliği elde etmenin gururunu kutladı. İl Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında, 25 ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Coşkulu etkinlikte, bu anlamlı başarıya ithafen özel bir pasta da kesildi.Ankara, 2024 yılında 156 bin 824 yeni üye ile Türkiye'de bir kez daha zirveye yerleşti. Böylece, AK Parti'nin Ankara'daki toplam üye sayısı 961 bin 729'a ulaştı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, teşkilatın fedakârlıklarına vurgu yaptı. Özcan, “Ankara teşkilatımızın üstün gayreti ve azmi sayesinde gönüllere dokunarak, samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni üyelerimizin katılımıyla AK Parti ailesini daha da büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bize inanan ve bu kutlu yürüyüşe katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza verdikleri destekten dolayı minnettarlığımı ifade ediyorum,” dedi.Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük başarılara imza attığını ve zorlukları tek tek aşarak ilerlediğini belirten AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan, Türkiye'nin mazlumlara umut olmaya devam edeceğini ifade etti. Özcan, “Bizler, köklü bir geçmişe dayanan, büyük ve güçlü bir aileyiz. Her geçen gün daha da büyüyen ve güçlenen bu aile, Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinde insanlık adına önemli adımlar atmaya devam edecektir. Mazlum coğrafyalara umut olmayı sürdüreceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla güçlü Türkiye idealini gerçekleştireceğiz,Ülkemizi daha ileri noktalara taşıma, kalkınmayı sürdürülebilir kılma ve demokratik standartlarımızı yükseltme hedeflerimiz, Türkiye Yüzyılı'nın temel dayanakları olacaktır. Gelişimin nimetlerini insan odaklı bir yaklaşımla toplumun her kesimine eşit şekilde yansıtmak en büyük önceliğimizdir. Türkiye'nin, sosyal refahı artırarak güçlü bir şekilde büyümesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz,Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde, ülkemizi bölgesel güç olmanın ötesine taşıyarak küresel bir lider haline getirmek için durmadan çalışıyoruz. 2053 ve 2071 hedeflerimiz, daha adil, daha kalkınmış ve daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etme yolunda en büyük rehberimizdir,Savunma sanayii başta olmak üzere, Türkiye'yi küresel bir aktör haline getiren yatırımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Karabağ'dan Libya'ya, Somali'den Katar'a kadar geniş bir coğrafyada tarihi adımlar attık ve stratejik inisiyatifler üstlendik. Suriye konusundaki kararlılığımız, Türkiye'nin kendi çıkarlarını savunma konusundaki caydırıcılığını ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdi,AK Parti, sadece ülkemizde gerçekleştirdikleriyle değil; dünyadaki mazlumlara kucak açmasıyla, onların sesi ve umudu olmasıyla da gurur duyulacak bir misyona sahiptir. Bu misyonla insanlığın ortak vicdanı olmayı sürdüreceğiz.Hayatını bu ülkeye adamış liderimizle, AK Parti 23'üncü yılında da ilk günkü aşkla, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edecek,” diyen Özcan, bu güçlü yürüyüşün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla taçlanacağını ve ülkenin her alanda daha üst noktalara taşınacağını ifade etti.