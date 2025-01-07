Gazze'de can kaybı 45 bin 885’e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen 3 saldırı ile birlikte toplam can kaybının 109 bin 196’ya yükseldiği bildirildi.

İsrail, 459 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikalarını sürdürüyor..Kadın, yaşlı ve çocuk demeden masum Filistinlileri hedef alan İsrail, son olarak Gazze'de 3 saldırı düzenledi.Saldırılar sonrası açıklama Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinlileri hedef alan israil, son 24 saatte 3 saldırı düzenledi.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 57 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.Ayrıca açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 885'e, yaralı sayısının ise 109 bin 196'ya yükseldiği aktarıldı.