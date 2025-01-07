Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri Fransa’yı endişelendirdi: Macron PKK’ya sahip çıktı! Batı’nın terörist sevdası bitmiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde 'Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur.' açıklamasında bulunmuştu.Başkan Erdoğan'ın terör örgütü PKK'yı bitirme kararlılığı Batı'yı yine rahatsız etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölücü teröristlere desteğini göstermek için pazartesi günü Fransız büyükelçilere yaptığı konuşmada, 'Fransa'nın PKK/YPG terör örgütünü terk etmeyeceğine' söz verdi.MACRON SURİYE'DEKİ YENİ YÖNETİMDEN RAHATSIZMacron ayrıca, 'Batı'nın Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'deki yeni yönetim konusunda saf olmaması gerektiğini' bildirdi.Fransa, terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sunan ve Başkan Erdoğan'ın terörle mücadele adımlarında endişelenen tek Batı ülkesi değil.Bu açıklamadan önce de Almanya terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıkmıştı. Başkan Erdoğan'ın 'Suriye'nin bekası için tehdit oluşturan DAEŞ ve PKK/YPG gibi terörist grupların ortadan kaldırılmasının zamanının geldiğini' söylemesi sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock küstah bir açıklamada bulunmuştu.Baerbock, 'Türkiye'nin PKK/YPG'ye karşı bir operasyon başlatmaması gerektiğini' ifade etmişti.