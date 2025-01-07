Kızartma makinesine benzeyen bu cihaz, telefonunuzun pilini saniyeler içinde şarj ediyor

CES 2025 fuarında tanıtılan Swippitt, telefonunuzu şarj etme konusunda devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor.Ekmek kızartma makinesine benzeyen Swippitt Hub ve değiştirilebilir pil paketi sistemiyle çalışan bu cihaz, telefonunuzu saniyeler içinde şarj etmenizi sağlıyor.Swippitt'in özel olarak tasarlanmış telefon kılıfları ve değiştirilebilir pilleri bulunuyor. Telefonunuzu kılıfla birlikte Swippitt Hub'a yerleştirdiğinizde, hub içindeki mekanizma boş pili şarjlı bir pille değiştiriyor. Tüm işlem saniyeler içinde gerçekleşiyor.Ekstra pil ömrü: Her pil paketi, telefonunuzun piline yüzde 50 ila yüzde 90 ekstra şarj sağlıyor.Hızlı pil değişimi: Saniyeler içinde pil değiştirebilirsiniz.Uyumlu kılıflar: iPhone 14, 15 ve 16 serisi için kılıflar mevcut. Samsung Galaxy S serisi için kılıflar ise 2025 sonunda gelecek.Pil yönetimi: Eşlik eden uygulama ile şarjı sınırlama ve şarj zamanlaması gibi ayarlar yapabilirsiniz.Swippitt Hub (5 pil dahil): 450 dolarPil dahil telefon kılıfı: 120 dolarHaziran 2025'te gönderilmeye başlanacak olan Swippitt, ocak ayında sipariş verenlere yüzde 30 indirim ve 100 dolarlık CES indirimi sunuyor.Swippitt, telefonunuzu bir daha asla şarj cihazına takmamanız gerektiğini iddia ediyor.