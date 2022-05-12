  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Casusluktan yargılanan Metin Gürcan hakkında bir karar daha!

Bir istihbarat servisinin yazışmasında ‘Gurmet’ kod adıyla bahsedilen DEVA Partili Metin Gürcan’ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Casusluktan yargılanan Metin Gürcan hakkında bir karar daha!
Ekleme: 12.05.2022 - 16:29 Güncelleme: 12.05.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Casusluktan yargılanan Metin Gürcan hakkında bir karar daha!
Ankara TEM Şubesi'nin soruşturması çerçevesinde DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın 'Siyasi casusluk' yaptığı belirlenmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gürcan, uzun süre fiziki ve teknik takibe alınmış ve yurt dışı bağlantılarına siyasi bilgi sızdırdığının tespitinin ardından İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan iddianame hazırlanmış, hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.



BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada yargılama konusu devletin gizli kalması gereken bilgilerini içerdiği gerekçesiyle CMK'nın ilgili maddesi gereğince duruşmaları kapalı görme kararı verdi. Kapılı görülen ikinci duruşmada DEVA Partili Metin Gürcan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin tahliye kararına itiraz etti.



İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. DEVA Partili Gürcan hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
Casusluktan yargılanan Metin Gürcan hakkında bir karar daha!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını böyle tiye aldılar! 'Otobüsle gelmesinler yolda kalırlar'
Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarını onadı! Siyasi yasak ve hapis cezası...
HDP'nin kapatılma davasında flaş gelişme!
Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! Tüm milletvekillerini İstanbul Parti binasına çağırdı...
Başkan Erdoğan Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! 81 ilde kurulacak...
Mağduriyet algısı çöktü! FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'ın sahte kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
Ünlü piyanist Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda! 'Destek verdiğim için pişmanım' dediği İmamoğlu törene gelmedi
Trabzonspor'a destek verdiği için Ali Koç tepki göstermişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a özür ziyareti!
Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Milli Saray'lardan açıklama geldi..
Boraltan Köprüsü'nün canlı tanığı konuştu! 'Bugünkü aklım olsa intihar ederdim'
Finlandiya'nın NATO kararına Rusya'dan sert tepki: Resmen bir tehdit
Kılıçdaroğlu'nun mülteci ikilemi!
PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' yapılanmasına operasyon! Sosyal medya sorumlusu ifşa oldu...
Polisin filmleri aratmayan 7 aylık uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı!
Büyükada'da Bizans döneminden kalma tarihi keşif! Adalar Belediyesi'ne halktan tepki!
Başkan Erdoğan ve Tokayev'in görüşmesi Kazak basınında!
Terörist elebaşının heykelini dikecekti! Selahattin Demirtaş'tan yeni mektup: Hayalimdeki Türkiye çiçek bahçesi gibi
Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki: 30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı
Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!