Elon Musk açıkladı! Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracak mı?

Twitter'ın yeni sahibi olan ünlü iş insanı Elon Musk, yaptığı ilginç açıklamalarla son dönemde sık sık gündemi meşgul ediyor. Elon Musk bu kez birçok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan Twitter yasağını kaldıracağını açıkladı. Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen 'Future of the Car (Arabanın Geleceği)' etkinliğinde bir konuşma yaptı.Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendiren Musk, 'Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı.' değerlendirmesinde bulundu. Elon Musk, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağını açıkladı.Öte yandan Fox News kanalına konuşan Trump, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından temelli kapatılan Twitter hesabıyla ilgili, 'Twitter'a dönmeyeceğim, Truth platformunda kalacağım. Umarım Elon Twitter'ı satın alır çünkü o Twitter'ı geliştirecektir, o iyi bir adam, ancak ben Truth'ta kalacağım.' ifadelerini kullandı.