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Ramazan Bayramı namaz saatleri

Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre camilerde cemaatle kılınacak olan bayram namazının saati; Ankara'da 06.20, İstanbul'da ise 06.34.

Ramazan Bayramı namaz saatleri
Ekleme: 1.05.2022 - 19:17 Güncelleme: 1.05.2022 - 19:27 / Editör: Ozge Selin
Ramazan Bayramı namaz saatleri
Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle bayram namazı için geri sayım başladı.

Pazartesi sabahı birçok vatandaş camileri dolduracak.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı illerdeki namaz saatlerini açıkladı.

Ankara, İstanbul, İzmir...
81 ilde farklı dakikalarda idrak edilecek olan bayram namazı; Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak.

Tüm iller
Diğer illerdeki saatler ise şu şekilde:

'Adana: 06.14,

Adıyaman: 06.02,

Afyonkarahisar: 06.31,

Ağrı: 05.40,

Aksaray: 06.18,

Amasya: 06.07,

Ankara: 06.20,

Antalya: 06.33,

Ardahan: 05.39,

Artvin: 05.42,

Aydın: 06.43,

Balıkesir: 06.40,

Bartın: 06.20,

Batman: 05.50,

Bayburt: 05.50,

Bilecik: 06.31,

Bingöl: 05.51,

Bitlis: 05.45,

Bolu: 06.24,

Burdur: 06.34,

Bursa: 06.35,

Çanakkale: 06.46,

Çankırı: 06.16,

Çorum: 06.11,

Denizli: 06.38,

Diyarbakır: 05.54,

Düzce: 06.26,

Edirne: 06.43,

Elazığ: 05.57,

Erzincan: 05.54,

Erzurum: 05.46,

Eskişehir: 06.30,

Gaziantep: 06.06,

Giresun: 05.56,

Gümüşhane: 05.53,

Hakkari: 05.40,

Hatay: 06.12,

Iğdır: 05.35,

Isparta: 06.32,

İstanbul: 06.34,

İzmir: 06.45,

Kahramanmaraş: 06.07,

Karabük: 06.19,

Karaman: 06.23,

Kars: 05.38,

Kastamonu: 06.14,

Kayseri: 06.11,

Kilis: 06.08,

Kırıkkale: 06.18,

Kırklareli: 06.40,

Kırşehir: 06.16,

Kocaeli: 06.31,

Konya: 06.25,

Kütahya: 06.32,

Malatya: 06.01,

Manisa: 06.44,

Mardin: 05.52,

Mersin: 06.17,

Muğla: 06.42,

Muş: 05.47,

Nevşehir: 06.15,

Niğde: 06.16,

Ordu: 05.58,

Osmaniye: 06.11,

Rize: 05.48,

Sakarya: 06.29,

Samsun: 06.04,

Siirt: 05.47,

Sinop: 06.08,

Sivas: 06.04,

Şanlıurfa: 06.00,

Şırnak: 05.45,

Tekirdağ: 06.40,

Tokat: 06.05,

Trabzon: 05.51,

Tunceli: 05.55,

Uşak: 06.36,

Van: 05.40,

Yalova: 06.33,

Yozgat: 06.12,

Zonguldak: 06.22.'

Lefkoşa, Berlin, Londra...
AA'nın haberine göre bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise 06.24, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.

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