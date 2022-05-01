1 Mayıs nedeniyle Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen bir gruptan 29 kişi gözaltına alındı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Beşiktaş'ta sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı. Saat 10.00 sıralarında üzerlerinde HKP üyesi bir grup Barbaros Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek için harekete geçti. Ancak gruba polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruptakiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 29 kişi polis minibüsüne bindirilerek götürüldü.