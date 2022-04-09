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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Deniz Karakol Gemisi'nin üretimi başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve gelişmiş teknolojilerle inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi’nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu.

Ekleme: 9.04.2022 - 12:35 Güncelleme: 9.04.2022 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Deniz Karakol Gemisi'nin üretimi başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yerli ve gelişmiş teknolojilere sahip bir şekilde inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi'nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu. Geminin teknik özelliklerine ait bilgilerin yer aldığı bir gönderiyi sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu ifadelere yer verdi:

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Deniz Karakol Gemisi'nin üretimi başladı

'Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknoloji ile inşa edilecek Açık Deniz Karakol Gemisi'nin üretimine geçildi. Deniz Kuvvetlerimize ve asil milletimize hayırlı olsun.'

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Deniz Karakol Gemisi'nin üretimi başladı
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