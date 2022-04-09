Dünya bu tarihe kilitlendi! Putin’in ‘Zafer Günü’

Rusya Ukrayna savaşı, tüm şiddetiyle sürüyor. Geçtiğimiz hafta içinde Ukrayna'nın Buça kentinden ve Kramatorsk tren garından yürek burkan görüntüler gelirken, savaşın ne zaman biteceği hala büyük bir merak konusu.GÖZLER 'ZAFER GÜNÜ'NDESavaşın gidişatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın savaşta ciddi kayıplar yaşadığını kabul etmişti. Savaşın başından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyleyerek, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi" açıklamasında bulunmuştu. Rus kuvvetleri, hedeflerin başkent Kiev'den uzaklaştırıp ülkenin doğusunda bulunan Donbass bölgesine kaydırırken ortaya atılan bir iddia dünya gündemine oturdu.Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olan bilinen ve her yıl büyük askeri törenlerle kutlanan 'Zafer Günü'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.Rusya için oldukça önemli bir tarih olan 9 Mayıs yıl dönümü, her yıl başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni ile kutlanıyordu. Törenler sırasında yeni tip silahların sergilenerek NATO'ya gözdağı vermeyi ihmal etmeyen Rusya, bu kez savaşın gölgesinde kutlamalar gerçekleştirecek.Ancak 9 Mayıs'ta Putin'in, savaşın sonuyla ilgili önemli mesajlar vereceği de gündemde.Rusya için oldukça önemli olan Zafer Günü'nün, Putin üzerinde büyük bir baskı yarattığı iddiaları gündeme gelirken, Rusya'nın Nazilere karşı Sovyet zaferi ile Ukrayna'nın neo-Nazizimden arındırılması arasında paralellikler kurmak isteyeceğine ilişkin analizler, 9 Mayıs'a olan ilgiyi de artırdı.AFP haber ajansına üst düzey bir Batılı yetkili, "9 Mayıs tarihinin Kremlin için önemli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.9 Mayıs tarihine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dikkat çekti. Dün yaptığı konuşmada Fransız lider Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup ettiği bayrama atıfta bulunarak, "9 Mayıs, Rusya için ulusal bir bayram, önemli bir askeri olay ve 9 Mayıs'ın Putin için bir zafer günü olma zorunluluğu neredeyse kesin. Çabalarını Donbas'ta yoğunlaştıracaklar ve önümüzdeki günlerde çok zor sahneleri tecrübe edeceğiz" dedi.