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Yoğurtlu Köfte Çorbası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Yoğurtlu Köfte Çorbası Tarifi

Yoğurtlu köfte çorbası tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yoğurtlu köfte çorbası nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, yoğurtlu köfte çorbası nasıl yapılır? Yoğurtlu köfte çorbası tarifi nedir? Yoğurtlu köfte çorbası kaç kalori? İşte merak edilenler...

Ekleme: 7.04.2022 - 15:13 Güncelleme: 7.04.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Yoğurtlu Köfte Çorbası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Yoğurtlu Köfte Çorbası Tarifi
Yoğurtlu köfte çorbası tarifi Türk mutfağına ait oldukça sağlıklı çorbalar arasında yer alıyor. Hem besleyici olmasıyla hem de lezzetiyle oldukça sevilen bu tarif Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oldukça merak edildi. Bu nedenle en sok aratılanlar arasında yoğurtlu köfte çorbası nasıl yapılır ve evde kolay yoğurtlu köfte çorbası tarifi nedir soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Yoğurtlu köfte çorbası nasıl yapılır ve yoğurtlu köfte çorbası tarifi nedir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Yoğurtlu Köfte Tarifi İçin Gerekli Malzemeler Neler?


Yoğurtlu köfte tarifi için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yoğurtlu köfte için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi yer almaktadır. Ürünlerin tazeliğine dikkat ederek çok lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Yoğurtlu köfte için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

2 litre su

Köftesi için;
250 gr kıyma
1 adet yumurta
1 adet soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı köftelik bulgur
1 buçuk çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon

Terbiyesi için;
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için;
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı dolusu nane


Yoğurtlu Köfte Çorbası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Yoğurtlu Köfte Çorbası Tarifi

Yoğurtlu Köfte Nasıl Yapılır?


Yoğurtlu köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle hem ferahlatıcı hem de besleyici olan bu çorba sık sık aratılmaya başladı. Çorbanın köftesi için kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan, sarımsak ve köftelik bulguru bir kaba alın. Tuz ve baharatları da ekleyerek yoğurmaya başlayın. Harcınızı iyice yoğurduktan sonra parçalar koparın ve misket büyüklüğünde yuvarlayın. Köfteleri un serpiştirdiğiniz bir tepsiye alın. Tencereye iki litre su ilave edin ve kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra köftelerinizi atarak haşlayın. 20 dakika boyunca köftelerinizi pişirin. Terbiyesi için bir kabın içine un, yumurta ve yoğurdu alın. Pürüzsüz olana kadar çırpın. Çorbanın suyundan alın ve terbiyeye karıştırın. Terbiyeyi çorbaya aktarın ve karıştırmaya devam edin. 5 dakika boyunca pişirin. Tuzunu da ekledikten sonra 1 taşım kaynatın. Sosu için tereyağını eritin. Naneyi de tereyağına ekledikten sonra çorbanıza ekleyin. Çorbanızı servis ettikten sonra afiyetle yoğurtlu köftenizi afiyetle tüketebilirsiniz.


Yoğurtlu Köfte Çorbası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Yoğurtlu Köfte Çorbası Tarifi

Yoğurtlu Köfte Çorbası Kaç Kalori?


Yoğurtlu köfte çorbası kalori oldukça merak ediliyor. 1 porsiyon yoğurtlu çorbanın 150 kalorisi bulunmaktadır. Bu nedenle gönül rahatlığı ile yoğurtlu köfte çorbanızı tüketebilirsiniz. Oldukça sağlıklı ve doyurucu olan bu lezzeti uzmanlar da oldukça tavsiye etmektedir.

Yoğurtlu köfte çorbası nasıl yapılır ve yoğurtlu köfte çorbası tarifi nedir sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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