  • USD: 14,73 - 14,76
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT Elemanı Nasıl Olunur? MİT Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

MİT personel alımı birçok aday tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında MİT elemanı nasıl olunur sorusu yer aldı. Peki, MİT elemanı nasıl olunur? MİT personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 7.04.2022 - 15:47 Güncelleme: 7.04.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
MİT Elemanı Nasıl Olunur? MİT Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?
Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışmak isteyen birçok aday konuyla ilgili detayları öğrenmek için aram motorlarına yöneldi Bu nedenle en sık aratılanlar arasında MİT elemanı nasıl olunur ve MİT personel alımı başvuru şartları neler soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. MİT tarafından iş ilanının yayınlanmasının ardından adaylar başvuru şartları hakkında araştırmalara başladı. MİT elemanı nasıl olunur ve MİT personel alımı başvuru şartları neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

MİT Elemanı Nasıl Olunur?


MİT tarafından iş ilanın yayınlanmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında MİT elemanı nasıl olunur sorusu yer alıyor. Birçok farklı kadroda alım yapılacak olsa da stres altında çalışabilen ve ketum kişilerin işe daha uygun olacağı belirtiliyor. MİT’in resmi internet sitesinde yer alan videolu iş ilanı vatandaşların ilgisini çekti. Milli İstihbarat Teşkilatı internet sitesi üzerinden konuyla ilgili detayları inceleyebilirsiniz.


MİT Elemanı Nasıl Olunur? MİT Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

MİT Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?


MİT personel alımı başvuru şartları da oldukça merak ediliyor. MİT tarafından iş ilanının yayınlanmasıyla birçok kişi gerekli şartlar hakkında araştırmalara başladı. Adaylar için belirtilen şartlar şu şekilde sıralanabilir;

35 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversite mezunu olmak.
2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak.
Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.
Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,
Yönetme-yönlendirme,
Yüksek sorumluluk bilinci,
Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,
Stres altında çalışabilme,
Detaylara önem verme,
Pratik ve hızlı düşünebilme,
Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,
Ketumiyet.
Dil uzmanı branşı hariç olmak üzere, en az meslek yüksekokulu mezunu olmanız gerekir. Dil uzmanı branşında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dışında kalan diller için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.

MİT Elemanı Nasıl Olunur? MİT Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

MİT’de Çalışanlar Ne Kadar Maaş Alıyor?


MİT’in iş ilanı yayınlamasının ardından en merak edilen sorulardan biri de MİT’de çalışanlar ne kadar maaş alıyor sorusu oldu. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. MİT resmi internet adresi üzerinde belirtilenlere göre kadrolara göre maaşlar değişiklik göstermektedir. MİT çalışanlarının maaşları 7-10 bin lira arasında değişmektedir.

MİT elemanı nasıl olunur ve MİT personel alımı başvuru şartları neler soruları oldukça merak edildi. Konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.

Üniversite öğrencileri İBB önünde ulaşım zammını protesto etti!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Financial Times'a konuştu: Buça'daki görüntüler müzakereleri zorlaştırıyor
Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonrası açıklamalarda bulunuyor
Alpay Özalan, görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! 'HDP ile ittifaktan rencide olmuyor'
CHP'li Başkandan tepki çeken yerli otomobil sözleri: TOGG milli bir proje değil, ben sahiplenmem...
Rusya'dan Türkiye kararı
Çipras’tan kritik Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması!
Film değil gerçek: Polis aracının camından atlayıp kaçtı!
Provokatif hareket: Evlat nöbetindeki ailelere PKK'yı simgeleyen bez parçası salladılar
Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi
Putin açıkladı: Savaşın biteceği tarihi verdi
CHP'li İBB zabıtaları engelli seyyar satıcıyı defalarca darbetti!
Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yol kenarındaki boşluğa düştü
CHP'li İBB ekipleri gündüz vakti onlarca ağaç söktü! Vatandaşlardan tepki: Hesap versinler
Başkan Erdoğan'a Mekke'de bayram namazı daveti!
Çin'den ABD'ye çok sert uyarı! Tayvan için 'iptal' çağrısı: Eğer ziyaret edilirse...
CHP'li İBB'nin ulaşım zammı protesto ediliyor! Metrobüs istasyonunda İstanbulkart basmadan turnikeden atladılar!
Buça'dan tüyler ürperten katliam hikayeleri! Tanıklar anlatıyor: 'Babamı bana bakarken vurdular'
Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş talep! Başsavcı kararı mahkemeye bıraktı...
Bahçeli'den Buça çıkışı: İstanbul'daki müzakereler sonrası gündeme gelmesi ya tesadüf ya da kahredici bir tezgah...
Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam geldi!

Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam geldi!

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Danimarka ve Finlandiya da alarma geçti! Kinder ürünleri geri çağrıldı

Danimarka ve Finlandiya da alarma geçti! Kinder ürünleri geri çağrıldı

Polis memuruna cinsel taciz iftirası çöktü! İstediğini yapmadı diye şikayet etmiş!

Polis memuruna cinsel taciz iftirası çöktü! İstediğini yapmadı diye şikayet etmiş!

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...