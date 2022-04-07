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Danimarka ve Finlandiya da alarma geçti! Kinder ürünleri geri çağrıldı

Birkaç gündür çocuklar için üretilen Kinder sürprizlerde çıkan bakteri kriziyle boğuşan Fransa’nın ardından Danimarka ve Finlandiya’da da alarm durumuna geçildi. Kinder çikolatalarında salmonella salgını ile bağ kurulmasının ardından ürünlerin belirli partileri geri çağırıldı.

Ekleme: 7.04.2022 - 15:35 Güncelleme: 7.04.2022 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Danimarka ve Finlandiya da alarma geçti! Kinder ürünleri geri çağrıldı
Danimarka ve Finlandiya'daki gıda kurumları, İtalyan şirketi Ferrero'nun, ürünler ile salmonella salgını arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünlerinin belirli partilerini geri çağırdığını bildirdi.

Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi ile Finlandiya Gıda Kurumundan yapılan açıklamada, Ferrero'nun, Kinder çikolata ürünlerini 'salmonella' vakalarıyla muhtemel bağlantısı nedeniyle geri çağırdığı belirtildi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Çikolatadaki salmonella varlığının özellikle kritik olduğuna işaret edilen açıklamada, çikolatanın yüksek yağ içeriğinin, mide asidinden geçerken salmonella bakterileri için koruyucu bir faktör olacağı ifade edildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, çikolata ürünlerinin 'olası enfeksiyon nedeni' olarak tanımlandığını ve çoğunlukla 10 yaşın altındaki çocukların etkilendiğini duyurdu. Avrupalı sağlık yetkilileri, 134 çocukta 'hızla gelişen' salmonella salgınını araştırdıklarını kaydetti.

Danimarka ve Finlandiya da alarma geçti! Kinder ürünleri geri çağrıldı

NELER OLMUŞTU?

Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı.

İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.

Ferrero grubu, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.
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