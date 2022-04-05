Yağışlar Ne Zaman Bitecek? Havalar Ne Zaman Isınacak?

Yağışlar Ne Zaman Bitecek?



5 Nisan Hava Durumu Nasıl?



Yağışlı havaların gelmesiyle birlikte birçok kişi yağışlı havaların ne zaman biteceği merak edildi. Bahar aylarının gelmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi detayları merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiliyle takip edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Yağışlı havaların geri gelmesinin ardından vatandaşların en merak ettiği sorular arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi arama motorlarına yöneldi. e Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un sağnak yağışlı olacağı belirtildi. Özellikle İstanbul için hafta sonu güneşli havaların geri geleceği belirtildi. Hafta sonu İstanbul’da sıcaklıklar 20 derece olacak.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 5 Nisan hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşte 5 Nisan illere göre hava durum;ÇANAKKALE 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıA.KARAHİSAR 7°C, 21°CParçalı bulutluDENİZLİ 13°C, 25°CParçalı ve az bulutluİZMİR 15°C, 24°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluADANA 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluANTALYA 15°C, 24°CParçalı ve az bulutluHATAY 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluISPARTA 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutluANKARA 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKAYSERİ 6°C, 24°CParçalı bulutluKONYA 11°C, 25°CParçalı bulutluERZURUM 0°C, 13°CParçalı bulutluKARS -2°C, 13°CParçalı bulutluMALATYA 8°C, 23°CAz bulutlu ve açıkVAN 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 7°C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 9°C, 25°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 10°C, 24°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 13°C, 27°CAz bulutlu ve açıkTOKAT 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı