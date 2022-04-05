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Yağışlar Ne Zaman Bitecek? Havalar Ne Zaman Isınacak?

Hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yağışlar ne zaman bitecek sorusu yer alıyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak? Yağışlar ne zaman bitecek? Hava durumu nasıl? İşte merak edilenler...

Ekleme: 5.04.2022 - 09:54 Güncelleme: 5.04.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Yağışlar Ne Zaman Bitecek? Havalar Ne Zaman Isınacak?
Yağışlı havaların gelmesiyle birlikte birçok kişi yağışlı havaların ne zaman biteceği merak edildi. Bahar aylarının gelmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında yağışlar ne zaman bitecek ve havalar ne zaman ısınacak soruları yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi detayları merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiliyle takip edildi. Yağışlar ne zaman bitecek ve hava durumu nasıl sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Yağışlar Ne Zaman Bitecek?


Yağışlı havaların geri gelmesinin ardından vatandaşların en merak ettiği sorular arasında yağışlar ne zaman bitecek sorusu yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi arama motorlarına yöneldi. e Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un sağnak yağışlı olacağı belirtildi. Özellikle İstanbul için hafta sonu güneşli havaların geri geleceği belirtildi. Hafta sonu İstanbul’da sıcaklıklar 20 derece olacak.


Yağışlar Ne Zaman Bitecek? Havalar Ne Zaman Isınacak?

5 Nisan Hava Durumu Nasıl?


5 Nisan hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 5 Nisan hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşte 5 Nisan illere göre hava durum;

ÇANAKKALE 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 22°C

Yağışlar Ne Zaman Bitecek? Havalar Ne Zaman Isınacak?

Parçalı ve az bulutlu
ADANA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KARS -2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 7°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı



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