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Yeni Yusufeli'nde 2 bin 264 konut sahiplerini bekliyor!

TOKİ tarafından yapılmakta olan Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim üstyapı çalışmaları 4 ayrı bölgede yürütülüyor. Tamamlanan 2 bin 264 konutun hak sahiplerine teslimleri 4 Nisan tarihinde başlayacak.

Ekleme: 3.04.2022 - 15:25 Güncelleme: 3.04.2022 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Yeni Yusufeli'nde 2 bin 264 konut sahiplerini bekliyor!Türkiye'nin mega projelerinden birinde daha sona yalaşıldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki konutların teslimine 4 Nisan’da başlanıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İSKAN PROJESİ
Baraj suları yüzünden Yusufeli ilçe merkezinin sular altında kalacak olması nedeniyle yürütülen yeni yerleşim yeri iskan projesinin Türkiye'nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyor.

Merkezde 4 etap halinde toplam 2 bin 698 konut yapılırken, ilçe merkezi ile birlikte su altında kalacak Yeniköy, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Meşecik, Çevreli, Tekkale ve İşhan köylerinin yeni köy yerleşim yerlerinde 520 konut, 2 ticaret merkezi ve 27 sosyal donatı yapılıyor.

Yeni Yusufeli'nde 2 bin 264 konut sahiplerini bekliyor!

2 bin 698 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesi olan Yusufeli’nin yeni yerleşim merkezinde okuldan kamu binalarına kadar ihtiyaç duyulan bütün yapılar yapıldı.

KAMU BİNALARI DA TAMAMLANDI
Birinci bölge olarak adlandırılan Sakut Vadisi'ndeki üstyapı inşaatı 1. etaptaki çalışmalarda hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez cami ve müftülük binası, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul yapımı tamamlandı.

Birinci bölgedeki ikinci ve üçüncü etap çalışmalarında da 518 konut, 69 dükkan, 2 ticaret merkezi, belediye hizmet binası ve 25 yataklı hastanenin yapımı gerçekleştirildi.

Yeni Yusufeli'nde 2 bin 264 konut sahiplerini bekliyor!

İkinci bölge olarak adlandırılan Yansıtıcılar mevkiindeki ise dört etapta bin 174 konut ve 52 dükkan, üçüncü bölgede iki etap halinde 564 konut ve 14 dükkan yapıldı. Dördüncü bölgede ise 2 etap halinde 434 konutun, 20 dükkan ve 8 ticaret merkezinin yapımı tamamlanma aşamasına geldi.

Yeni Yusufeli'nde 2 bin 264 konut sahiplerini bekliyor!

YÖREYE UYGUN KÖY EVLERİ
7 köyün kurulum çalışmaları devam ederken, yeni köy evleri yöreye uygun yapısıyla dikkat çekiyor. 7 köyde 520 konut, 2 ticaret merkezi ve 27 sosyal donatı yapılıyor. Bunlardan 135 konut ve 1 dükkanın yapımı tamamlanırken, 385 konut, 12 dükkan ile 27 sosyal donatı ise tamamlanma aşamasına geldi.
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