  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Toplu taşımada Türkiye Kart (TrKart) uygulaması başlıyor!

Toplu ulaşımda tek kart uygulamasına geçilmesini öngören Türkiye Kart (TRKart) Projesi’nin ilk testleri haziranda Konya’da yapılacak. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart kullanımı başlayacak. Sistem, dijital platformda da kullanılabilecek.

Toplu taşımada Türkiye Kart (TrKart) uygulaması başlıyor!
Ekleme: 3.04.2022 - 14:03 Güncelleme: 3.04.2022 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Toplu taşımada Türkiye Kart (TrKart) uygulaması başlıyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Kart (TRKart) Projesi'nde sistemin hem kartlı hem de dijital platformda kullanılabileceğini kaydetti. Pilot uygulama kapsamında 2022 yılı üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart kullanılmaya başlanacağını açıklayan Bakanlık, Haziran 2022'de Konya'da ilk testlerin yapılacağını bildirdi.

Edinilen bilgilere göre; Konya ve Trabzon'dan bazı vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak toplu ulaşımda 'tek kart' uygulamasına geçilmesini talep etti. Dilekçe Komisyonu da, bu konuda daha önce başlatılan 'TRKart Projesi'nde gelinen aşamaya ilişkin bakanlıktan bilgi istedi.

Bakanlık, 22 Mart'ta komisyona gönderdiği raporda, 'Ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme sisteminin geliştirilmesi' ve 'Mahsuplaşma merkezi kurulması' için TRKart Projesi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Projeyle tüm kamu için ortak ödeme altyapısı kurulacağı ve sadece kartlı değil, dijital platformda da kullanıma geçileceği belirtilen raporda, 'Sistem sayesinde çağın gereklerine uygun ve kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak farklı çözüm ortaklıkları yapılabileceği değerlendirilmektedir' denildi.

MARMARAY'I KAPSIYOR

Raporda, teknik altyapı süreçleri, idari ve yasal düzenlemelerin tamamlanması sonrasında pilot uygulama kapsamında 2022 yılı üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart'ın kullanılmaya başlamasının planlandığı belirtildi. İlk testin haziran ayında Konya'da yapılacağı kaydedilen raporda, 'Kernel geliştirmeleri tamamlanmış olup, PTT tarafından yapılacak geliştirmelerin Mayıs 2022'de tamamlanması ve Haziran 2022'de testlere başlanması hedeflenmektedir' denildi.

İstanbul'un trafik sorununu çözmek için devreye sokulan Gayrettepe Metro ve Marmaray hatlarında da TRKart uygulamasına başlanacağı belirtilen raporda, 'Ağustos 2022'de çalışmaların tamamlanarak test çalışmalarına başlanılması hedeflenmektedir' ifadelerine yer verildi.
Şehit asteğmene son görev: Gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Bucha sokaklarında kan donduran görüntüler! Her yerde ceset var!
Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu su içer gibi, yemek yer gibi yalan söylüyor
Thodex’in örgüt şeması çıkarıldı! İşte organize sahtekarlığın anatomisi!
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü
CHP'li belediyenin barınağında köpekler birbirini yedi! Doğa Koruma, kalan köpekleri korumaya aldı
ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti!
Türk komandosu kullandı: İlk ihracata kapı açıldı
Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?
Alman medyası yazdı: Batı, Türkiye görmezden gelemez! Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu
Tehlike saçıyor: Baraja uzanan dere mavi akıyor
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...
Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!
Toplu taşımada Türkiye Kart (TrKart) uygulaması başlıyor!
Rusya duyurdu: Erdoğan'ın talebi üzerine sivillerin tahliyesi için koridor açıldı
Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı
Şoke eden detaylar ortaya çıktı! Putin geyik kanı ile banyo yapıyor! Putin'in hastalığı ne?
Dünyada doğalgaz fiyatları beşe katladı!
FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası!
AK Parti'de EYT hazırlığı! Bütün şartlar zorlanacak!
Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi

Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi

Patates kızartması gibi kokuyor! Yolcu uçağını yemeklik yağ ile uçurdular

Patates kızartması gibi kokuyor! Yolcu uçağını yemeklik yağ ile uçurdular

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı

İngiltere'de 'XE' alarmı: DSÖ'den yeni varyantla ilgili ilk açıklama

İngiltere'de 'XE' alarmı: DSÖ'den yeni varyantla ilgili ilk açıklama

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor: Mahalleli 'pilava pilava' sözleriyle uyandırılıyor

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor: Mahalleli 'pilava pilava' sözleriyle uyandırılıyor

Eve geç giden koca yandı: Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Eve geç giden koca yandı: Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar