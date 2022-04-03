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CHP Bilecik'te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak!

Bilecik Belediyesinde rüşvet ve rant skandalı sonrası görevden uzaklaştırılan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine Başkan vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'na, orman alanlarının işgali suçundan verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Hapis cezası alan Tüfekçioğlu'nun görevinin düşürüldüğü açıklayan Valilik, yeniden seçim yapılacağını duyurdu.

CHP Bilecik'te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak!
Ekleme: 3.04.2022 - 09:15 Güncelleme: 3.04.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
CHP Bilecik'te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak!
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve aynı zamanda Belediye şirketi Kayı A.Ş'nin başındaki isim olan Selçuk Erdağı'nın Belediye binasındaki odasında bir müteahhitten 200 Bin Dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından, Bilecik'te sular bir türlü durulmuyor.

Şahin'in yerine meclis tarafından seçilen ve bir süredir Başkanlık görevini yürüten CHP'li Muharrem Tüfekçioğlu hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bu sebeple Tüfekçioğlu'nun Başkan vekilliği ve Meclis üyeliği görevleri düşürüldü.

CHP Bilecik'te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak!

VALİLİK HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Tüfekçioğlu hakkında orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçundan aldığı 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması sonucunda Tüfekçioğlu'nun Başkanlığı düşürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Valiliği, 'Yargıtayca onanan karar ve 5237 sayılı TCK'nın 53/1 maddesi gereğince Muharrem Tüfekçioğlu'nun Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevine devam edemeyeceği anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince yeni bir Başkan Vekili seçimi için gerekli çalışmalara başlanmıştır' denildi.
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