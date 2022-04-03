Bucha sokaklarında kan donduran görüntüler! Her yerde ceset var!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde otuz dokuzuncu gün Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odesa'daki saldırılarla başladı. Agence France-Presse (AFP) muhabiri, Ukrayna'nın güneyindeki stratejik kenti hedef alan Rus füze saldırısının yerel saatle 06.00'da gerekleştiğini ve patlama sesleri duyduğunu bildiriyor.İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko, saldırının ardından bazı bölgelerde yangın çıktığını ve bazı füzelerin de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.Kentin sanayi bölgesindeki üç ayrı noktadan siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü. Saatler sonra açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, hava ve denizden ateşlenen füzelerle Odesa'daki petrol rafinerisi ve üç akaryakıt deposunun imha edildiğini duyurdu. Rusya'nın açıklamasında, söz konusu akaryakıt depolarının Mykolaiv'deki Ukrayna askerlerine benzin sevk ettiği bilgisi paylaşıldı.Rus donanması daha önce Odesa'ya denizden bazı roketler fırlatmış ve kıyı mahalleler vurulmuştu. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı tarihi şehir günlerdir işgalcilere karşı hazırlık yapıyor.Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, kuzey bölgelerden çekilen Rus işgalcilerin güney cephesinde daha güçlü saldırılar için hazırlandığı uyarısında bulunmuştu. Odesa, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki en büyük şehri ve özellikle deniz ticaretinin kalbi.DÜNYAYI SARSAN FOTOĞRAFLARUkrayna ordusu, başkent Kiev'i de içine alan bölgenin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini açıkladı. Ancak Ruslar çekilirken geride bıraktıkları tüyler ürpertti. Ukrayna birlikleri başkent çevresindeki 30 kasaba ve köyün kontrolünü geri aldı ve işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ilk kez Kiev bölgesinde hiç Rus askeri kalmadı. Irpin yakınlarındaki Bucha (Buça) ilçesine giren Ukrayna askerleri ve gazeteciler, sokaklarda gördükleri karşısında şoka uğradılar. Rus askerlerin öldürdüğü sivillerin çoğunun elleri arkadan bağlanmıştı ve cesetler öylece sokaklardaydı.Uluslararası haber ajansları Associated Press (AP) ve AFP, Bucha sokaklarındaki cesetlerin yer aldığı çok sayıda fotoğrafı dünyaya servsi etti. AFP muhabiri, Bucha'daki yalnızca bir sokakta en az 20 ceset gördüğünü, üç Ukraynalının bisiklet sürerken Ruslar tarafından vurulmuş olduğunu aktardı.Bazı cesetlerin çürümeye başladığı göze çarparken, Bucha Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk sokaklardaki kurbanların tümünün vurulduğu bilgisini paylaştı. Fedoruk ayrıca, Rus işgalcilerin öldürdükleri 280 Bucha sakinini ise toplu mezara gömdüğünü söyledi.Evlerine geri dönmeye başlayan Bucha sakinleri, sokaklardaki cesetleri görünce gözyaşlarına boğuldu.Rus işgalcilerin Ukrayna ordusu tarafından öldürülen kendi askerlerini de zırhlı araçlar ya da tankların içinde bırakıp gittiği görüldü.İlçeye giden gazeteciler arasında yer alan BBC'den Jeremy Bowen, sivillerin öldürüldüğü Bucha'da savaş suçu kanıtlarının arttığını söylüyor.Rus ordusunun terk ettiği bir diğer yer olan Dmytrivka köyünü ise mayınladığı göze çarptı. Köyde işgalin bitmesinin birinci gününde 1500'ü aşkın mayın bulundu.GÖZLER MARİUPOL'DEKİ TAHLİYE KONVOYUNDAAzak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol'de beklenen tahliyeler yine gerçekleşmedi, Rus saldırılarında yok edilen şehirde sıkışıp kalan siviller bugün Mariupol'den ayrılmayı umuyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, Mariupol ve Berdyansk'taki sivillerin tahliyesi için çaba gösterdiklerini, yedi otobüsün Mariupol'e yaklaşmayı deneyeceğini söyledi. Vereshchuk'un verdiği bilgiye göre, Azak Denizi kıyısındaki şehre ilerleyen otobüslere Kızılhaç yetkilleri eşlik ediyor.Ukraynalı yetkililer, neredeyse tüm binaların yerle bir olduğu Mariupol'de halen 100 bin sivilin kurtarılmayı beklediğini aktarıyor.İşgalden önce yaklaşık yarım milyon insanın yaşadığı Mariupol, Rus ordusunun en yoğun saldırı gerçekleştirdiği şehir oldu. Şehir, Donbas ve Kırım Yarımadası arasındaki kara bağlantısının en kritik kavşağında yer alıyor.