  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Zamlı tarife için son iki gün

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında 1 Mayıs itibariyle yeni tarifeye geçilecek. Buna göre zorunlu trafik sigortası aylık prim artışı oranı yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e çıkarılacak.

Ekleme: 29.04.2022 - 18:04 Güncelleme: 29.04.2022 - 18:14 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Zamlı tarife için son iki gün
Zorunlu trafik sigortasında 1 Mayıs itibarıyla yeni düzenleme geliyor.Düzenlemeye göre, aylık artış oranı yüzde 1.5'ten yüzde 2.25'e çıkarıldı. 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya konulacak olan zamlı zorunlu trafik sigortasına sayılı günler kaldı.

Tüm araçlar için zorunlu trafik sigortası yapılması gerekirken azami prim tutarları aylık yüzde 2.25 oranında artacak.

CEZASI 196 LİRA

Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 196 lira. Bu ceza 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle tutar 147 liraya düşüyor. Sigorta yoksa bu cezaya ek olarak trafikten men ve otopark parası da gündeme geliyor.

AYLIK ARTIŞ ORANI

Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla ‘tavan fiyat' uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021'e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1'di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

YÜZDE 20 İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI

1 Şubat 2022'den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. Aradan daha üç ay geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesinde azami prim tutarının Mayıs 2022 itibarıyla aylık yüzde 2.25 olarak artırılacağı belirtildi. Açıklamada genelgenin 1 Mayıs 2022 itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. Yani sigorta şirketleri mayıs itibarıyla sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırabilecek.



Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı
Türkücü Alişan Kadir Gecesi’nde İslam'ı tiye alarak paylaşım yapan Pegasus personellerine açtı ağzını yumdu gözünü: Kimse dinime küfür edemez!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi
Gaziantep'i kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı
Rus tanklarındaki ölümcül kusur! 'Yürüyen tabutlar' felakete sürüklüyor
Pegasus çalışanlarının alkol sofrasındaki görüntüleri tepki çekmişti! Başsavcılıktan harekete geçti!
PKK'ya üst düzey darbe: Reber kod adlı Semih Sayılğan etkisiz hale getirildi!
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını: Patlamalar yaşandı! 3 çalışan hayatını kaybetti
Avrupa İstatistik Ofisi kritik verileri açıkladı: En ucuz enerji Türkiye'de!
Anadolu'da sebze fiyatları İstanbul'un yarı fiyatına
Almanya'dan Osman Kavala hamlesi: Tüm AB ülkelerini aynı kararı almaya çağırıyoruz
Tutuklu HDP'lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası
TÜGVA bombacısı bir yıl orada yaşamış! Yeni detaylara ulaşıldı!
İşte İBB'deki ihale soygunun perde arkası! Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası o kişi mi?
İBB'de çalışan PKK bağlantılı Ş.D. hakkında flaş gelişme!
Esenyurt’ta dairesini satılığa çıkarttı! Talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı!
Zelenskiy'nin sözleri deprem etkisi yarattı! Suikastten böyle kurtulmuş!
Ege'de Yunan provokasyonu: 3 günde 30 ihlale Türk jetleri misliyle karşılık verdi
Geri dönüşü yok! Ciddi hasar bırakıyor

Geri dönüşü yok! Ciddi hasar bırakıyor

Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Zamlı tarife için son iki gün

Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Zamlı tarife için son iki gün

Kocaeli'nde iğrenç olay! Yardım etme bahanesiyle aracına alıp...

Kocaeli'nde iğrenç olay! Yardım etme bahanesiyle aracına alıp...

WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...

WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...

İstanbullular dikkat: 1 Mayıs’ta bu yollar kapalı!

İstanbullular dikkat: 1 Mayıs’ta bu yollar kapalı!

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı