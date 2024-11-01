Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda 1968 yılında yapılan Laleli Merkez Camii'nin temeli kazıldığı esnada bir taş bulundu. O dönem vatandaşlar, taşın üzerinde yazılar olduğu için şüphelendi. Gerekli görüşmeleri sağlayan vatandaşlar bir sonuç alamayınca, yapısı düzgün olduğu için taşı caminin bahçesine yerleştirerek, oturak olarak kullanmaya karar verdi.Ordu'da cami bahçesinde Roma dönemine ait eser bulundu: 1800 yıllık tarihin üzerine oturmuşlar!Vatandaşlar, önemini ve anlamını bilmeden 1970'li yıllardan bu yana oturak olarak kullandıkları taşın üzerinde oturup dinlendi, cemaat ve misafirler burada yıllarca sohbet etti.Ancak mahalle sakinlerinden olan, Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde görevli Edebiyat öğretmeni Aydın Bal, taşın üzerindeki yazıları yıllar sonra yeniden fark edince, Fatsa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Erbil'e haber verdi.Ordu'da cami bahçesinde Roma dönemine ait eser bulundu: 1800 yıllık tarihin üzerine oturmuşlar!Bunun üzerine Ordu Üniversitesi'nden akademisyenlerin de katılımıyla yapılan ilk incelemelerin ardından, eski Helen ve Latin epigrafyası uzmanı, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Sami Öztürk tarafından da Latince metnin çevirisi yapıldı. Böylece eserin niteliği anlaşıldı.Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olan ve milattan sonra 239 yılında yapıldığı tahmin edilen Latince mil taşının üzerinde, İmparator III. Gordianus'un ismi ve unvanları yer alıyor. Taşın üzerinde ayrıca, III. Gordianus'un yolu yenilettiği ve yazıtın sonunda da ikinci mil ibaresi yer alıyor. Bu ibare taşın Roma Dönemi'ndeki yolun başlangıcından yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir mesafeye yerleştirildiğini gösteriyor.Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Doç. Dr. Seçkin Evcim, bulunan taşın önemli bir eser olduğunu ve Karadeniz Bölgesi'nde orneklerini bulmanın zor olduğunu dile getirdi. İncelemelerinin ardından taşın, Roma İmparatoru 3'üncü Gordianus Dönemine ait bir mil taşı olduğunu anladıklarını aktaran Evcim, 'Taş, milattan sonra 239 yıllarına ait. Mil taşı, özellikle Roma Dönemi'nde 2 ve 3'üncü yüzyıllarda çok yaygın olarak Roma İmparatorluğu'nun bütün topraklarına dikilmiş, yolları ve güzergahları gösteren ve aynı zamanda yolu yaptıran veya onartan imparatoru da onurlandıran dikili taşlardır.Ordu'da cami bahçesinde Roma dönemine ait eser bulundu: 1800 yıllık tarihin üzerine oturmuşlar!Anadolu'da bunlarla ilgili geniş çaplı çalışmalar yapılmıştır. Biz de hemen önceki yapılan çalışmalara baktık ve bu taşın daha önce yayınlanmadığını belirledik' dedi.Ordu'da cami bahçesinde Roma dönemine ait eser bulundu: 1800 yıllık tarihin üzerine oturmuşlar!Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, cami bahçesindeki alanı çay içtikleri ve sohbet ettikleri bir yer olarak, mil taşını ise oturmak için kullandıklarını belirterek, 'Bunun tarihi anlamı bilmiyorduk ama şüphelendiğimiz için birkaç kere görüşmeler yaptık. Bize tarihinden kimse bahsetmedi. 1968 yılından bu yana taş burada' ifadelerine yer verdi.Mahalle sakinlerinden İsmail Tepe ise, 'Yıllarca oturak olarak kullandık ama şimdi götürülecek, üzülüyorum. Böyle bir eser elimizden gidiyor ama biz kıymetini bilememişiz' dedi.Gerekli incelemeler ve görüşmelerin ardından taş, belediye ekipleri ve görevlilerin yardımıyla cami bahçesindeki yerinden alınarak, sergilenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.