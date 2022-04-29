  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması,Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi
Ekleme: 29.04.2022 - 17:40 Güncelleme: 29.04.2022 - 18:58 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması,Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.

Kraichtal ve Backnang yangınını, Solingen Faciası, Ludwigshafen Yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın.

Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri;Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum.'
Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı
Türkücü Alişan Kadir Gecesi’nde İslam'ı tiye alarak paylaşım yapan Pegasus personellerine açtı ağzını yumdu gözünü: Kimse dinime küfür edemez!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi
Gaziantep'i kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı
Rus tanklarındaki ölümcül kusur! 'Yürüyen tabutlar' felakete sürüklüyor
Pegasus çalışanlarının alkol sofrasındaki görüntüleri tepki çekmişti! Başsavcılıktan harekete geçti!
PKK'ya üst düzey darbe: Reber kod adlı Semih Sayılğan etkisiz hale getirildi!
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını: Patlamalar yaşandı! 3 çalışan hayatını kaybetti
Avrupa İstatistik Ofisi kritik verileri açıkladı: En ucuz enerji Türkiye'de!
Anadolu'da sebze fiyatları İstanbul'un yarı fiyatına
Almanya'dan Osman Kavala hamlesi: Tüm AB ülkelerini aynı kararı almaya çağırıyoruz
Tutuklu HDP'lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası
TÜGVA bombacısı bir yıl orada yaşamış! Yeni detaylara ulaşıldı!
İşte İBB'deki ihale soygunun perde arkası! Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası o kişi mi?
İBB'de çalışan PKK bağlantılı Ş.D. hakkında flaş gelişme!
Esenyurt’ta dairesini satılığa çıkarttı! Talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı!
Zelenskiy'nin sözleri deprem etkisi yarattı! Suikastten böyle kurtulmuş!
Ege'de Yunan provokasyonu: 3 günde 30 ihlale Türk jetleri misliyle karşılık verdi
Geri dönüşü yok! Ciddi hasar bırakıyor

Geri dönüşü yok! Ciddi hasar bırakıyor

Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Zamlı tarife için son iki gün

Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Zamlı tarife için son iki gün

Kocaeli'nde iğrenç olay! Yardım etme bahanesiyle aracına alıp...

Kocaeli'nde iğrenç olay! Yardım etme bahanesiyle aracına alıp...

WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...

WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...

İstanbullular dikkat: 1 Mayıs’ta bu yollar kapalı!

İstanbullular dikkat: 1 Mayıs’ta bu yollar kapalı!

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı