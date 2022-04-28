Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.BAE VE İSRAİL'DEN SONRA YENİ DURAK SUUDİ ARABİSTANZiyaret, son birkaç ay içerisinde gerçekleşen Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'le birlikte bölgesel gelişmeler açısında kritik bir öneme sahip.MASADA HANGİ KONULAR VAR?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Başkan Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.